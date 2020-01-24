IMF上調中國今年GDP預測至1.9%

料港今年經濟收縮7.5%

IMF預期香港今年全年的經濟增長率為負7.5%，明年經濟的增長為3.7%，香港今年失業率為5.2%，明年失業率為4.4%，今年通脹率為0.3%，明年為2.4%。

在今次最報告中，IMF上調今年各大主要經濟體的預期，但同時降低明年復蘇幅度。今年全球經濟增長預期為負4.4%，比6月時的預期上調0.5個百分點，明年預期增長5.2%，比上次預期下調0.2個百分點。美國全年經濟增長為負4.3%，比上次預期上調3.7個百分點，明年預期增長3.1%，比上次預期下調1.4個百分點。

IMF經濟顧問兼研究部主管Gita Gopinath表示，上調今年全年預期，是因為發達經濟體的經濟數據在第二季開始改善，並在第三季有更強的復蘇迹象。不過，疫症離完結的時間尚遠，經濟仍有巨大不確定性。疫症再次流行帶來新一輪封城措施，若疫苗研發受阻，將嚴重損害經濟活動，並可能因為金融市場動盪而加劇損傷。