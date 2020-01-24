9月汽車銷量達256.5萬輛 按年升12.8％

新能源車9月銷量升近七成

9月乘用車銷量按年升8％至208.8萬輛，當中的轎車和SUV（運動型多用途車）銷量最高，分別升3%及16%，達95.8萬輛和98萬輛。商用車銷量按年升40.3％至47.7萬輛。

而新能源汽車銷售按年升67.7％至13.8萬輛，而產量亦按年升48％至13.6萬輛。中汽協稱，在國內政府對新能源車消費的支持帶動增長，以及企業的有力舉措，新能源汽車市場規模穩中有升。9月汽車出口按年升10.7％至9.9萬輛，按月升39.1％。

乘聯會指出，總計1至9月的全國乘用車市場累計零售1292.5萬輛，銷量按年下降184.7萬輛，主要是受到春節偏早和疫情因素對一季度影響208萬輛，第二季零售的按年損失已減至只有17萬輛，第三季按年更出現增量38萬輛。該會又指，國內經濟平穩可控，居民消費信心進一步恢復，因此對車市回暖有期望。