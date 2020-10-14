中國9月進出口創新高 首3季轉正增長 集成電路進口急增 高盛︰華為儲貨推動

明報記者 陳子凌

以美元計價，9月中國出口年增9.9%，接近預期的10%；進口年增13.2%，亦遠高於預期的增長0.4%；9月貿易順差370億美元，較8月的589.3億美元收窄。以人民幣計，9月進出口總值3.07萬億元，其中進口值1.4萬億元，齊創單月歷史新高。

累計首3季，出口年增1.8%，進口下降0.6%，整體進出口累計增0.7%，是今年以來累計增速首次有正增長。按季度表現，第三季進出口總值8.88萬億元（人民幣‧下同），按年增7.5%；其中出口5萬億元，按年增10.2%；進口3.88萬億元，增4.3%。進出口、出口和進口值均創季度歷史新高。

未來數月進口增幅料放緩

高盛發表報告認為，9月進口大勝預期，與美國自9月15日起禁止企業與華為交易有關，估計華為趕在禁令前從供應商大量進口儲貨，推高了當月進口表現。此外今年中秋節延至10月初，令9月工作天數較去年多，加上內需趨強，也是進口超預期的主要因素。

從主要進口商品表現來看，華為生產所需的自動數據處理器及零件9月進口按年增一倍，集成電路進口亦有26.4%增幅，兩者的單月進口額相較過去一年均有顯著攀升（見圖）。

除集成電路外，大宗商品的進口額亦有顯著上升（見表）。交行金融研究中心高級研究員劉學智表示，大宗商品價格上升，以及中國增加採購美國農產品以落實第一階段中美協議，亦對進口帶來正面作用。此外，去年9月中美互徵關稅，當月進口按年倒退6.2%，基數效應也對今年9月進口增幅帶來一定影響。

高盛估計，未來數月，隨着內需繼續復蘇，進口仍會繼續保持增長，但沒有節日錯位及華為禁令的因素，進口增幅不會如9月那麼強勁。

防疫物資需求大 出口續好轉

雖然9月出口不及預期，但海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，出口已是自4月份開始，連續6個月正增長。他指出，出口持續好轉，一來海外防疫物資需求拉動包括口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品等出口，首9個月上述商品出口年增36.5%；二來家居工作也刺激手提電腦、平板電腦等產品的出口累計增17.8%。