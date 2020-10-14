9月私樓平均呎租跌1.2%至34元

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年6月私宅租金進入季節性旺市，結束連跌10個月局面，按月升2.1%、報33.9元，惟其後租金升幅收窄，7月報34.4元、按月升1.5%，8月沒升跌同樣報34.4元，意味開始步入旺市尾聲。至於9月租金，按月跌1.2%，並重返今年3月水平（同樣報34元）。

按季方面，今年第三季租金按季升0.3%，近兩季租金走勢橫行，第二季跌0.3%、第三季升0.3%，呎租重上34元；自去年第三季起，租金走勢明顯向下，至今累跌近一成。十大屋苑方面，9月藍田匯景花園錄34.4元，按月升4.9%；鰂魚涌太古城升0.3%，紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊沒有升跌。

碧海藍天3房租2萬 低市價一成

另一方面，荔枝角西九四小龍新錄一宗低市價的租賃成交，香港置業區域董事文啟光表示，碧海藍天6座低層A室，實用577方呎3房戶，業主放租兩個月後獲外區家庭客洽詢，議價後減價3000元或13%，以2萬元租出、實呎租金約35元，成交價低市價約一成。業主2004年10月以約316萬元購入單位，享租金回報率7.6厘。本月至今，碧海藍天暫錄約5宗租務成交。