匯景特色戶1405萬沽 創屋苑兩年高價

連天台兼望維港景 呎價1.95萬

美林物業高級客戶經理林小燕表示，上述匯景花園10座頂層連天台單位，實用面積720方呎、屬3房間隔，有基本裝修及附連天台，更可眺望維港海景；原業主最初叫價1530萬元放盤，減價125萬元或8%後，以1405萬元獲區分支家庭客購入自住，實呎19,514元，成交價為屋苑逾兩年的新高紀錄。原業主早於2005年2月以445萬元購入，持貨至今逾15年，現帳面賺960萬元或逾2倍。

翻查資料，匯景花園對上高價紀錄於2018年5月錄得，屋苑12座高層F室，實用面積718方呎，曾以1470萬元（實呎20,474元）沽出，成交價與現時最新成交個案相差65萬元或4％。

林小燕續稱，匯景花園新近亦錄得另一宗位於14座中層F室的成交，單位實用面積718方呎，屬3房間隔，以1206萬元成交，實呎16,797元；原業主2015年10月以945萬元購入，持貨5年，轉手帳面賺261萬元或28%。

另一邊廂，元朗朗屏8號和將軍澳海天晉，錄得低價成交。

朗屏8號3房售728萬 平手離場

中原副區域營業經理王勤學表示，朗屏8號第5座低層A室，實用面積610方呎採3房間隔，附露台及傳統梗廚；原業主最初叫價748萬元，議價後減價20萬元或約3%，日前在3號風球信號生效期間，獲買家以728萬元承接，實呎11,934元，成交呎價為屋苑今年新低。

上述原業主於2017年1月以693.7萬元購入，持貨至今逾3年半，帳面獲利34.3萬元或約5％。若連同入市稅項及其他使費計，料僅屬近平手離場。

海天晉兩房減價4%後呎售1.7萬

另將軍澳半新盤海天晉，新近錄得2房戶以實呎1.7萬元易手，為屋苑近3個月來的低位呎價。利嘉閣分行經理黃金欽指出，上述海天晉7A座中層D室，實用面積558方呎，屬2房連開放式廚房間隔，向東南望園景和海景，原業主今年5月以1030萬元放盤，累減40萬元或4％後，以990萬元交吉成交，實呎17,742元，成交呎價屬屋苑近3個月來低位；原業主2016年9月以764萬元一手購入單位，轉手帳面獲利226萬元或30%。