3新盤料月內登場 涉2039伙

恒地：尚悅‧天城私隱度高

除近日收票反應理想的大圍站柏傲莊I外，新界另外兩個全新住宅項目，預計短期內亦將加入新盤戰。恒地元朗唐人新村尚悅‧天城，早前已開展軟銷推廣，項目由16幢洋房組成，實用面積介乎1700餘至1800餘方呎，間隔主要屬3房3套及4房4套。

恒地物業營業（一）部總經理林達民已預告，尚悅‧天城短期內將上載樓書和開放現樓示範洋房。項目最大賣點，是採低密度設計，住客私隱度高。

中洲火炭新盤快公布命名

至於新界另一大型新盤，同樣具有鐵路概念，為中洲置業在本港首個獨資發展、由4幢大廈組成的火炭坳背灣街項目，單位總伙數多達1335伙，估計提供1房至3房間隔、另設有特色戶。市場早前有傳項目命名為凱堤，中洲置業回應指，項目稍後會正式公布屋苑命名。

項目最大賣點是毗鄰火炭港鐵站，與大圍站僅相距兩站，對外交通亦方便；同時，屋苑基座設有商場，而項目提供的戶型亦多元化，現時仍待批預售樓花同意書。

蔚藍東岸只待批發預售樓花

市區方面，五礦地產（0230）在本港同屬首個獨資發展住宅項目、位處油塘崇信街的蔚藍東岸，估計短期內有機會獲批預售樓花同意書。項目提供688伙，單位實用面積介乎約230至2000餘方呎，間隔由開放式至4房，另設連天台及按摩池等特色戶。五礦地產營銷及市務總監方俊表示，蔚藍東岸的銷售工作已經準備就緒，目前只待當局批發預售樓花紙。

換言之，上述三個全新盤合共提供2039伙單位。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，在柏傲莊I開售帶動下，10月份整體新盤成交宗數有機會見1500宗，比9月錄約950宗，按月回升近六成。