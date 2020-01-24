柏傲莊I加推211伙 折實均呎撲2萬 周六起首輪賣391伙 預留六成予大手客

明報記者 林尚民

柏傲莊I昨晚新推的211伙，涵蓋一房至三房戶，實用面積350至835方呎，維持最高20%直減折扣，折實價721萬至2033萬元，折實實呎17,149至24,503元，整批平均折實19,999元，比首張價單18,921元高逾5%。

是次新推單位基本屬原價加推，如2號價單的2A座11樓A室，實用面積835方呎三房戶，定價2156.7萬元、實呎25,829元；1號價單中面積相同的2A座12樓A室，定價2178.3萬元、實呎26,087元，價錢較2號價單、低一層單位高1%。

柏傲莊I現已公布391伙的售價，佔今期單位總數783伙的五成。

周五至下周一近770伙推售

新世界同步公布銷售安排，全部391伙本周六起發售，惟周六先進行A1、A2組大手客揀樓，A1組買家至少購3伙、最多購4伙，當中須包括至少1伙三房戶，而該時段最多可有204伙出售；餘下待售單位將納入A2組（此組本身亦預留了30伙），而A2組買家則需購買至少1個三房戶，或不少於兩個其他單位，最多購4伙。

換言之，A1、A2組最多有234伙可供發售，佔今次推售單位六成；B組散客時段周日進行，開售單位涉157伙，佔今次推售單位四成。如A1、A2組有未售單位，亦可於B組發售。

分析：屋苑規模大 先吸大手客

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，柏傲莊I大手客揀樓時段發售的單位，以比例來說算多，估計與整個項目單位總數眾多有關（3期合共3090伙），所以要先力谷大手客或大單位銷情；同時，柏傲莊I屬近年重頭盤，除收租客外，亦有不少家庭客，大手需求大，發展商此部署亦算合理。

此外，柏傲莊I兩張價單共391伙中，若以選用建築期最高16.5%折扣計，有164伙於折實後的售價在1000萬元以下，佔比逾四成，意味買家可承造最高八成或九成按揭。

迎海周五推9伙特色戶招標

另多個新盤周五起有新銷售計劃，如恒地（0012）牽頭馬鞍山迎海系列，周五推出9伙複式特色戶和4房戶招標。中冶（1618）青龍頭逸璟‧龍灣，周六以發價單形式推售54伙，折實平均1.6萬元，另15伙下周一招標。