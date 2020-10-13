鄧成波傳3.5億沽基隆街全幢

上述太子基隆街1、3、5及7號全幢，項目佔地約5654方呎，若以地積比9倍計，最高可建約50,888方呎，市場消息指，物業以約3.5億元售出，每方呎樓面地價即約6878元。資料顯示，鄧成波或有關人士原以4.5億元放售1至7號全幢及9至11號逾20%業權。

金巴利道80號招標 市值逾3.88億

事實上，鄧成波等上周以約3.2億元售出筲箕灣中心地下及一樓舖位，以總樓面24,638方呎計，呎價12,988元。資料顯示，鄧成波家族於2017年以3.18億元透過「公司股權轉讓」（即賣殼）形式購入上述舖位，持貨3年料帳面平手離場，上述商舖曾由已故粵劇名伶新馬師曾（鄧永祥）持有，早年由楚留香酒樓自用。

另同由鄧成波家族持有的尖沙嘴金巴利道80號（圖），現推出市場招標，截標日期為11月12日，市場估計市值逾3.88億元。仲量聯行指，上述物業現為一幢14層高商業大廈，建築面積約19,923方呎，若以地積比率最高為12倍計，可建銀座式商廈及酒店，即重建後最高可建樓面約2.3萬方呎。資料顯示，鄧成波2018年以3.3億元購入，現市值較兩年前購入價僅高出17%。