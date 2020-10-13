首10個月高成數按揭客戶比例達四成

另經絡按揭轉介研究部內部資料顯示，該公司客戶選用高成數按揭佔整體比例亦自去年10月後大幅上升，並於今年5月份達41%的新高，最新9月份六成以上按揭選用比例為34%，仍屬紀錄以來的偏高水平。

業界指寬按有助加快換樓

中原按揭董事總經理王美鳳補充，根據香港按證保險數字，今年首9個月計，整體按保申請的新批貸款宗數達34,501宗，涉及金額1,850.08億元，較去年全年按保的新批貸款宗數20,185宗大幅增加71%，亦較去年全年金額871.29億飈升112%。至於首9個月的按保新取用貸款宗數及金額分別為13,760宗及722.28億元，較去年全年分別上升66%及117%。

王美鳳續稱，踏入10月份，第四季樓市交投增加，二手交投上升，預料10月份新批按保宗數可重上4,000宗以上水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則表示，自新按保計劃推出後，選用按揭保險計劃的按揭貸款比例出現「爆炸性」的突破，相信除了新按保計劃幫助「上車客」以較低的首期置業外，更促進了換樓市場的交投，相信未來採用新按保的比例仍會維持，甚或呈輕微上升的趨勢。