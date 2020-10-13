經濟

香港地產

恒隆盧韋柏7000萬「買殼」入市松苑

【明報專訊】本地疫情雖然尚未消退，但再有商界名人看好後市，趁勢購入豪宅。上月以逾25億元購入美領事壽山村道豪宅地的恒隆地產（0101），市場消息指，其行政總裁盧韋柏近日透過公司股份轉讓（或稱買殼），以7000萬元買入淺水灣道松苑一個近2000方呎的豪宅單位。同時，福萬集團總裁林智彬亦斥資8500萬元買入渣甸山洋房。

慳逾千萬元辣稅

市場消息指，淺水灣道65號松苑低層B室，實用面積1971方呎，4房間隔，以7000萬元易手，實呎35,515元。原業主為美天齒科中外服務有限公司，2012年10月以5550萬元購入，持貨8年，帳賺1450萬元或26%。買家為盧韋柏，由於他亦持有其他物業，估計是次透過「買殼」形式入市，可慳樓價15%辣稅，涉及1050萬元。

畢拉山徑雙號屋8500萬易手

港島傳統豪宅地段向來受商界人士追捧。土地註冊處資料顯示，渣甸山畢拉山徑雙號屋，實用面積1580方呎，上月以8500萬元易手，實呎約53,797元，登記買家為林智彬（Lawrence），與生產機動戰士高達的福萬集團總裁同名，料為同一人。原業主於1970年以22萬元購入，持貨50年後帳面升值385倍。資料顯示，福萬與日本玩具公司萬代株式會社合作超過30年，生產《機動戰士高達》等玩具。

昇悅居特色戶2718萬 貴絕四小龍

此外，西九四小龍之一荔枝角昇悅居，錄得罕見頂層特色戶成交。利嘉閣地產分區董事余文偉指，昇悅居2座頂層特色戶，實用面積約1116方呎，3房套內置樓梯上天台間隔，享海景，以2718萬元沽出，實呎24,355元，無論成交價及呎價均創西九四小龍新高紀錄。原業主2003年1月以約555.6萬元一手購入，帳面獲利2,162.4萬元或約4倍。

不過，抗跌力弱的新界洋房再錄大額蝕讓成交。土地註冊處顯示，上水歌賦嶺銀杏徑一幢雙號洋房，實用面積1798方呎，以1700萬元易手，實呎9455元，實呎失守1萬元，為屋苑新低。原業主姓名為普通話拼音，料具內地背景，早於2012年2420.8萬元購入，帳面已蝕讓720.8萬元或30%，若連同入市稅項及經紀佣金計，料實蝕約840萬元或35%。

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