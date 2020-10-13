新世界捐逾30萬呎地 擬建2000伙過渡房屋

分別位於牛潭尾及粉錦公路

昨日有傳媒報道，新世界將捐出的兩幅地皮，其中以牛潭尾地皮規模較大，佔地約逾20萬方呎，現被規劃為「住宅（丙類）」用途，該地帶可以地積比0.4倍發展，最高建築物限三層高。報道又引述消息指，新世界擬向城規會申請放寬地積比率至約1.5倍，並放寬高度至約4層，預計可興建逾1000伙。該報道亦指，項目將以組合屋方式興建，設有廚房及廁所等配套，而新世界方面亦打算以象徵式一元租金，租予非牟利機構約7、8年發展社會房屋，正待進一步落實細節。

資料顯示，新世界發展執行副主席鄭志剛去年曾指，集團將會捐出300萬方呎農地給社會，包括興建公屋，亦有100萬方呎計劃和「要有光」合作發展社會房屋，當中已在天水圍站附近撥出3幅面積共近2.8萬方呎土地，共建約100多個單位。他當時又強調，集團未來需向不同持份者負責，承擔更多社會責任，而每個集團會有自己的思維去解決及紓緩住屋問題，並且要用新方法處理，要照顧的不限於股東，亦包括其他持份者。