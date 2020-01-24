深水灣徑8號3房1.747億沽 實呎6.1萬

【明報專訊】新盤市場聚焦開售在即的新世界（0017）大圍站柏傲莊I之際，市場上另外5個在售新盤，昨合共沽出6伙、單日吸金逾2.5億元，其中最貴單一成交價單位，來自南豐及豐資源合作的南區深水灣徑8號，透過招標售出第2座5樓D室，實用面積2865方呎、3房連書房間隔，成交價逾1.747億元、實呎6.1萬元；項目2018年底推售以來累沽12伙、套現約32億元。
一手市場昨沽6伙 吸金逾2.5億
市場昨日另外5宗主要一手成交，均來自新界區樓盤；其中永泰（0369）屯門青山公路The Carmel，最新售出11號屋，該洋房實用面積1878方呎另連206方呎平台及190方呎花園，屬4房雙套間隔，成交價3228萬元、實呎17,189元。
億京已屆現樓的大埔白石角海日灣，同樣透過招標，售出COURT B第2座12樓C室，屬實用面積1179方呎3房連儲物室間隔，成交價1994.7萬元、實呎16,919元，為項目本月首宗一手成交。
海日灣3房招標1995萬沽 本月首宗成交
新地（0016）旗下兩個樓盤昨合共售出3伙，其中已屆現樓的馬鞍山雲海，最新售出Sandalwood Court第3座8樓D室，實用面積846方呎，3房連儲物房間隔，成交價1693.69萬元、實呎逾2萬元。
新地同系天水圍Wetland Seasons Park第3期，透過招標連售第9座兩個地下連花園特色戶，分別是地下A1及A3室，實用面積分別442方呎和291方呎，另連230方呎和97方呎花園，成交價685萬及563.8萬元、折合實呎15,498及19,375元。
珺瓏灣第2期周五賣262伙
另外，恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣第2期，新加推123個單位應市，並上載銷售安排，周五（16日）新一輪推售262伙；同時亦推出27個地下連花園特色戶，下周一（19日）起招標，有關實用面積201至438方呎、花園58至362方呎，屬開放式至兩房間隔。