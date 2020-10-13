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柏傲莊I三日收逾萬票 新例後最勁 超額認購54倍 凍資逾10億

【明報專訊】港股昨日創逾兩個月來最大升幅之際，市場焦點新盤、新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊I，在疫情下收票反應勢如破竹，市場消息指項目過去3日累收逾1萬票，估計凍資至少逾10億元，以首推180伙計超額逾54倍。柏傲莊I首3日收票量，除超過2017年8月華懋趁樓市暢旺推出荃灣全‧城匯時、首3日收近萬票的紀錄外，亦料為一手新例2013年生效後、7年來首3日獲最多認購的新盤。

明報記者 林可為

被業界形容為「世界盤」的柏傲莊I，上周以折實平均實呎1.89萬元首推180伙，預計隨時加推應市和上載銷售安排，最快周末首輪銷售。市場消息指，項目過去3日已收逾1萬票，超額逾54倍。即使昨日並非假日，設於荃灣愉景新城商場的柏傲莊I示範單位，依然吸引大批市民排隊參觀；據現場代理指，參觀人士估計要等候兩小時或以上才可進場。由於天文台昨日預告，本港今晨有機會懸掛八號風球，新世界表示，如天文台今日上午9時前懸掛八號風球或以上，樓盤展銷廳將暫時關閉，直至天文台改掛較低風球後2小時重開。

八號風球下展銷廳將暫停開放

值得一提的是，柏傲莊I雖然仍未上載銷售安排，但綜合市場資訊，發展商開售擬將買家分成A1、A2、B組三個揀樓組別（見圖），前兩組屬大手客時段，最少須購買3伙和2伙，B組為散戶。據悉，一名入票者可在上述三個組別同時入票，即可入票3張（涉60萬元）；市場資訊指，若這名入票者屬4人家庭，如中籤，除自己必須購買單位外，同時可「拉籌」，讓家庭內的成年近親，在相關組別內認購單位。假設該家庭另3人同樣各自入票3張，即一個4人家庭最多可入12票。業界估計，上述「拉籌」模式，是令收票數字節節上升的原因之一。

另新世界同系已屆現樓的北角柏蔚山，最新售出2座35樓F室，屬實用面積1048方呎4房戶，成交價4533萬元、實呎43,254元，為可售的最後一伙標準4房戶，買家最長獲1440日即約4年長成交期。柏蔚山目前僅餘5伙複式戶待售；項目2018年中開售至今累沽606伙，套現逾155億元。

柏蔚山4房4533萬沽 實呎4.3萬

其他全新盤亦伺機出擊，五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸，現正待批預售樓花；五礦營銷及市務總監方俊指，蔚藍東岸銷售工作已準備妥當，目前只待批預售文件，預計最快本月推售。發展商與法國品牌De Dietrich合作，單位引入價值六位數字的廚房家電，估計各單位價值逾30萬元。

相關字詞﹕五礦地產 蔚藍東岸 柏蔚山 新世界 港鐵 柏傲莊I

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