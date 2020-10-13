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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：林鄭夠膽做行運醫生?

【明報專訊】有老友問，新冠疫情有爆發第四波的危機，有專家話如果處理不當，隨時可以有1000人因疫情死亡，我話少擔心，疫情到了現在差不多是水尾，睇吓有冇人夠膽做行運醫生。老友話，水尾，唔係掛，唔好噏得出就噏，疫苗仍未出現，又怎可以說是水尾。

有傳媒報道，袁教授又發飆，話疫情再爆發，食肆要全關，引來不少人謾罵，我亦不滿意，認為教授有什麼新意見應該主動提出來，整日只識講封關、關食肆，這最多是治標之策，其實，這是標題黨累事，傳媒又講d唔講d。其實，袁教授亦有很多新意見，不過沒有被報道出來，傳媒只集中講教授提及封關，關食肆酒吧等。

袁教授話香港人抗疫疲勞，教授講得出這句話，代表不贊成封關、關食肆、關酒吧，已經封到大家都厭倦晒，教授話，大家應該養成寫日記習慣，在不幸確診之後，方便有關人士追尋，慳回不少時間，減低病毒擴散範圍，教授講得對，記得我講抗疫四部曲，圍堵追尋，封關只是圍堵，香港亦做得唔錯，寫日記是方便被人追蹤，抗疫第3部曲，不過，唔止個人追尋，而是整體追尋，例如進入食肆、酒店、酒吧等要登記，不過有人話此舉侵犯私隱，這是另外一個討論課題。

至於最後一部曲「尋」，即是尋找，代表全民檢測，教授原來並沒有反對，只不過是話政府資源錯配，政府的全民檢測，180萬人只找到32個確診者，而私人做的檢測，1萬人就搵到84個確診，這顯示私人做的比政府有效，這點我有保留，因為私人做檢測，代表檢測者對自己有懷疑，甚至已經出現病徵，比率一定比較高，否則的話，如果以此比例，代表香港有6.5萬個確診，這個數字相當高，無論政府用什麼方法，應立刻做全民檢測。

完成抗疫四部曲 疫情或告終

當我睇完教授言論，了解無論官員抑或醫護都知道如何對抗疫情，政府要進行抗疫四部曲，包括最敏感的全民檢測，反對聲音應該不會很大，疫情亦有機會告一段落，問題是政府林鄭是否夠膽做行運醫生，再做一次全民檢測，老友問如果唔做，政府又如何處理，很簡單，唔做就邊度都唔畀去，終日stay home。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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