經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：陳振聰傳明年出獄出自傳

【明報專訊】有朋友說起，陳振聰將於明年出獄，很可能會想辦法，和華懋基金再起訴訟。

我翻查資料，原來陳振聰在2013年7月被判入獄12年，最快可於明年7月3日刑滿出獄。有報道說，他計劃將與龔如心相識15載的交往寫成書，出版一本半自傳，以清洗自己的形象。

市場關心會否再與華懋興訟

相信朋友所說的陳振聰的反擊，也許只是自衛還擊，因在上月25日，華懋慈善基金入稟高等法院，申請陳振聰破產，案件排期12月30日審理。所以，陳想不打這場仗也不成。

查華懋慈善基金是控股法人，是私營公司華懋集團的大股東。這兩者是不同的法人團體，前者的守護人是律政司長，不過根據可靠情報顯示，律政司長從來沒理過此事。

至於陳振聰，以前的頭馬應該是黃浩，民間綽號是「wrong hole」。我在去年見過他一面，坐着「W Bro」的勞斯萊斯，有幾個保鑣，氣勢很強。不過近月連在傳媒也看不到他的消息了。

華懋基金以前的遺產管理人是德勤，後來換了羅兵咸永道，現在又想換安永，據報道，羅兵咸永道每年行政費高達6000萬元，安永的每月收費則最多為350萬元。我和當年德勤的那名遺產管理人Joe是多年老友，聽了很多內幕故事，但要想一想，方才知道什麼能說，什麼不能說。

[周顯 投資二三事]

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