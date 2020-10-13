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劉思明：中資金融股領漲 券商看高一線

【明報專訊】中資金融股及科網股做好，帶動港股回勇；不過，中資金融股低迷多時，撈底、博反彈都要相當審慎，穩健可以吼受惠投資氣氛轉好及受惠政策支持的中資券商股。

恒指昨高開98點後向上，午後最多升583點，高見24,702點回順，收報24,649點，升530點或2.20%；國指升2.71%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.66%、1.76%，表現稍為遜色。大市成交額1403億元，高於60天平均一成，近大半個月來最旺。

大市表現不一，據《明報》港股數據庫，升跌比率72比28，升逾3%佔上升股份三成，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為61比39，大市普遍上升，買盤動力強；不過，沽盤積極，有四成未能跟上恒指高走以陰燭收市，有三成更逆市下跌。

燃氣供應跌1.1%表現最差

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有一成多下跌，燃氣供應跌1.1%、股份全線下跌，表現最差；其次環保及新能源跌近1%，沒有行業有明顯沽壓。至於上升行業，只有三成半的升幅超過2%，與恒指相若或跑贏；中資金融業升3.3%、有逾九成股份上升，表現最強；其次科技器材、紡織及服飾、軟件服務升約3%，各有七八成股份上升。此外，不少生物科技股與科網、體育用品、汽車及相關等受捧破頂。

從追蹤H股金融股的恒生H股金融行業指數來看，指數上月曾經跌至3月低位水平，表現疲弱；昨天大升突破20天線，短線上望50天線料已有阻力，回升之路不易。中資金融股中，中資券商股走勢較佳，近半年中金公司（3908）、中信証券（6030）、中信建投（6066）相對中資金融業指數向好或在高位波動，呈現跑贏趨勢。

值得留意，深圳綜合改革試點方案出台，深圳概念股借勢炒作，券商股亦有望得益。方案提出多項改革，包括支持資本市場建設上先行先試，如推進創業板改革並試點注冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）等，措施有利金融業發展。

中金短線料可上試20元阻力

據統計，今年首三季內地A股IPO集資金額創10年新高，IPO承銷金額計，中信建投排名首位，其次為中金。隨着內地經濟回穩，加上科創板、創業板實行注冊制，以及政策支持，將加速企業上市步伐，中金可以受惠。中金正進行A股IPO招股，有助增強資本及業務發展。

股價方面，大型中資券商股中，中金上周率先升破50天線後攀升，短線料可上試19元及20元阻力位；入市可以低收50天線為止蝕（約18.2元）。

[劉思明 數據尋寶]

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