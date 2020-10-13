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張兆聰：有贊破頂 微盟有條件追落後

【明報專訊】恒指昨升530點，收報24,649點，成交金額1402億元。A股大升3％，兩市成交金額更達9600億元明顯再度放量，A50ETF破頂，市場情緒頗為樂觀。恒指大升2.2％，內銀股飈升4％至6％，推動國指大升2.7％。上周指阿里（9988）、美團（3690）逼近高位，值博率下降，騰訊（0700）有機會獲資金流入，昨日升3.2％至557元，再次挑戰高位。微盟（2013）大幅落後於有贊（8083），有條件進一步走高。

中國是全球少數仍維持常規貨幣政策的國家，在中央邊際收緊流動性下，10年期國債利率超過3厘，利差優勢令人民幣匯價不斷走高。現在的設局是，美國推出新一輪大規模刺激措施勢在必行，即使因政治考慮，兩黨在總統選舉前很難達成協議，但當民主黨控制白宮及參眾兩院，屆時刺激規模會更誇張，美元必定受壓。歐洲近期經濟數據按月放緩，多國又因疫情而再度封城，經濟學家都預期歐洲央行會加碼。

同時，日本經濟一直都不好，近期日圓又轉強至105水平，出口競爭力減弱，也有動力加碼寬鬆。一旦人民幣兌各主要貨幣均大幅升值將不利經濟，故人行也快速出手，將遠期售匯業務外匯風險準備金率由20％降至零，釋出阻止升值的信號。

人行阻人幣升值信號明顯

要留意，人民幣匯價與股市的關係，已由早年呈新興市場模式，即匯價升意味資金流入推高股市，變為匯價強股市跌、匯價跌股市升，與歐洲、日本更為相似。投資者視A股為優質資產，匯價跌是更佳的買入機會。同時匯價升跌，對於航空股、內房股、外債比重大的股份的影響力也大不如前。要留意的是，環球進一步寬鬆而內地拒絕刺激放水下，人民幣升值壓力會持續存在，而人行對抗升值的手段不多，主要就是不讓中間價走強。但應升值而不能升值，結果就是資產價格走高。這可能也是周末人行出手後，外資大舉流入A股的原因。

資產被迫走高 外資大舉流入A股

領升大市的阿里（9988）和美團（3690）再升2％，收復上周五午後不少回吐的失地，但在高位稍見阻力。

騰訊高開後反覆向好，但買盤感覺還是較猶豫。一個利好因素是由現水平到25,000點有不少熊證，若莊家挾倉，最好的工具自然是騰訊。近期最強勢的反而是科技硬件股，如芯片連日炒起，手機設備股也強勢，製造股如比亞迪電子（0285）、鴻騰精，（6088）等都很強。只是芯片股和手機設備股非常波動，急升後再追有點測試運氣。一個辦法是以恒科指ETF為入市工具，事關ATMX市值雖大，但舜宇（2382）的比重卻與巨頭門相若達到8％，中芯（0981）為6％，瑞聲（2018）也有3.8％，再計及華虹半導體（1347）、鴻騰、丘鈦（1478）等，合共佔恒科指達20％。

昨日恒科指升3.27％，跑贏阿里和美團，與硬件股強勢不無關係。

SaaS近期回勇

SaaS概念股近期顯著回勇，尤以有贊升勢凌厲，9月下旬低見1.36元，昨日已高見1.95元創出歷史新高。反而此前一直較強的微盟轉弱，昨日才發力升7.5％突破20天線，但距離高位仍相差20％以上，應有力追落後。

[張兆聰 還看今朝]

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