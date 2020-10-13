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經濟
2020年10月13日星期二
技術取勝
投資策略
高銀遭債權人德銀入稟清盤 消息指德銀拒絕談判 或礙公司融資
高銀聘「廉署剋星」力抗清盤人
法庭拒聯合地產私有化 David Webb：官誤讀公司法
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
恒指急漲530點 近3月最勁 科技股內銀股 升市火車頭
A股假後兩日升逾半成
人行出手 人幣下跌509點子
合景悠活上市前推介 最多集資39億
國企民企兼併重組 國資委表態支持
國聯證券國金證券 千億合併告吹
綠地香港向母企收購廣州綠地
恒生投資推首隻ETF互掛產品
松齡復牌 股價曾升38% 大劉「御用券商」接貨 持倉增至4.9%
比亞迪料首三季多賺1.29倍
憧憬業績 美股早段做好 蘋果急升5％ 道指漲300點
歐盟制訂科企「黑名單」 蘋果fb亞馬遜傳在列
新航推A380餐飲體驗 所有套票半小時搶購一空
陳茂峰：政府繼續鼓勵iBond投機行為
張兆聰：有贊破頂 微盟有條件追落後
劉宇亮：內外因素 助港股回氣
金曹：華為手機業務如重組 屬重大利好消息
薛偉傑：激光「真無線充電」可行嗎？
技術取勝：華潤啤酒48.5元有阻力
系統再故障 渣打致歉
阿里搞盒馬火鍋迎寒冬
劉思明：中資金融股領漲 券商看高一線
周顯：陳振聰傳明年出獄出自傳
湯文亮：林鄭夠膽做行運醫生?
柏傲莊I三日收逾萬票 新例後最勁 超額認購54倍 凍資逾10億
深水灣徑8號3房1.747億沽 實呎6.1萬
新世界捐逾30萬呎地 擬建2000伙過渡房屋
恒隆盧韋柏7000萬「買殼」入市松苑
首10個月高成數按揭客戶比例達四成
鄧成波傳3.5億沽基隆街全幢
技術取勝：華潤啤酒48.5元有阻力
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【明報專訊】深圳控股反覆上試2.7元（圖）
中興通訊料19至21元波動（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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