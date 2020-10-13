經濟
金曹 期權制勝

投資策略

金曹：華為手機業務如重組 屬重大利好消息

【明報專訊】港股穩守24,000點之後，因確認10月召開五中全會，加上習近平主席周三南巡深圳，祝賀特區成立40周年。市場反應十分正面，恒指成交超過1500億元，收24,649點，升530點或2.2%。上綜指升勢更勁，收3358點，升86點或2.64%，深成指升勢更勁，收13,708點，升418點或3.15%。當年中國元老鄧小平力排極左派阻力，決意讓小部分中國人富起來，確定了深圳經濟特區發展高新科技及引進外資的地位，現時深圳GDP已經追過香港，深圳交易所每天成交也遠遠拋離港交所，在美中關係處於歷史低點，特朗普政府出力打壓華為、中興及中芯，今次習主席南巡，估計是強力的政治表態，以全國之力支持科技產業升級。

恒指9月下跌之前，長方形阻力區介於24,200點至24,700點，估計10月中仍需要在24,700點整固，今日最活躍CALL是24,800點及25,000點，表示好友追CALL以25,000點為目標，25,000點CALL期權金最高262點，表示10月結算高於打和價25,262點的機會比較細，11月活躍CALL也是25,000點，表示就算10月期指結算就算可見25,262點，要再拉升也比較困難。

吸引外資入股 成中國電子市場入場券

有消息指為了應對美國斷供芯片而令華為手機業務陷於斷崖式下跌，華為可以把在歐洲有一定知名度的「榮耀」（Honor）品牌完全獨立出來上市，引進足夠的非中國的投資者及獨立管理層，這個主打中、低端的市場的手機品牌，很大機會讓其採購零組件不受美國華為禁令限制，因為手機業務只是屬於消費品產業，不似5G基站業務涉及國家安全，只要手機繼續選中美國芯片，美中公司可以各取所需。分拆後的「榮耀」，地位就類似小米、ViVo等中國手機品牌的地位。雖然這只是初步消息，但如果中證監批准分拆，估計很多外資會有興趣成為基礎投資者，因為入股「榮耀」將成為進入中國大消費電子市場的入場券，外資入股之後，「榮耀」解除芯片封殺令之後，可以逐漸由中、低端市場升級到高端市場，跟蘋果、三星再次競逐世界頭三名銷量。

消息對科技股有利，資金追入。小米升9.35%報22.7元、騰訊升3.24%報557元，阿里升2%報292元。估計科技股、醫藥股及新能源汽車股仍有升勢。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

高銀遭債權人德銀入稟清盤 消息指德銀拒絕談判 或礙公司融資
高銀遭債權人德銀入稟清盤 消息指德銀拒絕談判 或礙公司融資
高銀聘「廉署剋星」力抗清盤人
高銀聘「廉署剋星」力抗清盤人
法庭拒聯合地產私有化 David Webb：官誤讀公司法
法庭拒聯合地產私有化 David Webb：官誤讀公司法
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
恒指急漲530點 近3月最勁 科技股內銀股 升市火車頭
恒指急漲530點 近3月最勁 科技股內銀股 升市火車頭
A股假後兩日升逾半成
A股假後兩日升逾半成
人行出手 人幣下跌509點子
人行出手 人幣下跌509點子
合景悠活上市前推介 最多集資39億
合景悠活上市前推介 最多集資39億
國企民企兼併重組 國資委表態支持
國企民企兼併重組 國資委表態支持
國聯證券國金證券 千億合併告吹
國聯證券國金證券 千億合併告吹
綠地香港向母企收購廣州綠地
綠地香港向母企收購廣州綠地
恒生投資推首隻ETF互掛產品
恒生投資推首隻ETF互掛產品
松齡復牌 股價曾升38% 大劉「御用券商」接貨 持倉增至4.9%
松齡復牌 股價曾升38% 大劉「御用券商」接貨 持倉增至4.9%
比亞迪料首三季多賺1.29倍
比亞迪料首三季多賺1.29倍
憧憬業績 美股早段做好 蘋果急升5％ 道指漲300點
憧憬業績 美股早段做好 蘋果急升5％ 道指漲300點
歐盟制訂科企「黑名單」 蘋果fb亞馬遜傳在列
歐盟制訂科企「黑名單」 蘋果fb亞馬遜傳在列
新航推A380餐飲體驗 所有套票半小時搶購一空
新航推A380餐飲體驗 所有套票半小時搶購一空
陳茂峰：政府繼續鼓勵iBond投機行為
陳茂峰：政府繼續鼓勵iBond投機行為
張兆聰：有贊破頂 微盟有條件追落後
張兆聰：有贊破頂 微盟有條件追落後
劉宇亮：內外因素 助港股回氣
劉宇亮：內外因素 助港股回氣
薛偉傑：激光「真無線充電」可行嗎？
薛偉傑：激光「真無線充電」可行嗎？
技術取勝：華潤啤酒48.5元有阻力
技術取勝：華潤啤酒48.5元有阻力
系統再故障 渣打致歉
系統再故障 渣打致歉
阿里搞盒馬火鍋迎寒冬
阿里搞盒馬火鍋迎寒冬
劉思明：中資金融股領漲 券商看高一線
劉思明：中資金融股領漲 券商看高一線
周顯：陳振聰傳明年出獄出自傳
周顯：陳振聰傳明年出獄出自傳
湯文亮：林鄭夠膽做行運醫生?
湯文亮：林鄭夠膽做行運醫生?
柏傲莊I三日收逾萬票 新例後最勁 超額認購54倍 凍資逾10億
柏傲莊I三日收逾萬票 新例後最勁 超額認購54倍 凍資逾10億
深水灣徑8號3房1.747億沽 實呎6.1萬
深水灣徑8號3房1.747億沽 實呎6.1萬
新世界捐逾30萬呎地 擬建2000伙過渡房屋
新世界捐逾30萬呎地 擬建2000伙過渡房屋
恒隆盧韋柏7000萬「買殼」入市松苑
恒隆盧韋柏7000萬「買殼」入市松苑
首10個月高成數按揭客戶比例達四成
首10個月高成數按揭客戶比例達四成
鄧成波傳3.5億沽基隆街全幢
鄧成波傳3.5億沽基隆街全幢