金曹：華為手機業務如重組 屬重大利好消息

恒指9月下跌之前，長方形阻力區介於24,200點至24,700點，估計10月中仍需要在24,700點整固，今日最活躍CALL是24,800點及25,000點，表示好友追CALL以25,000點為目標，25,000點CALL期權金最高262點，表示10月結算高於打和價25,262點的機會比較細，11月活躍CALL也是25,000點，表示就算10月期指結算就算可見25,262點，要再拉升也比較困難。

吸引外資入股 成中國電子市場入場券

有消息指為了應對美國斷供芯片而令華為手機業務陷於斷崖式下跌，華為可以把在歐洲有一定知名度的「榮耀」（Honor）品牌完全獨立出來上市，引進足夠的非中國的投資者及獨立管理層，這個主打中、低端的市場的手機品牌，很大機會讓其採購零組件不受美國華為禁令限制，因為手機業務只是屬於消費品產業，不似5G基站業務涉及國家安全，只要手機繼續選中美國芯片，美中公司可以各取所需。分拆後的「榮耀」，地位就類似小米、ViVo等中國手機品牌的地位。雖然這只是初步消息，但如果中證監批准分拆，估計很多外資會有興趣成為基礎投資者，因為入股「榮耀」將成為進入中國大消費電子市場的入場券，外資入股之後，「榮耀」解除芯片封殺令之後，可以逐漸由中、低端市場升級到高端市場，跟蘋果、三星再次競逐世界頭三名銷量。

消息對科技股有利，資金追入。小米升9.35%報22.7元、騰訊升3.24%報557元，阿里升2%報292元。估計科技股、醫藥股及新能源汽車股仍有升勢。

[金曹 期權制勝]