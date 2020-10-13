金曹：華為手機業務如重組 屬重大利好消息

【明報專訊】港股穩守24,000點之後，因確認10月召開五中全會，加上習近平主席周三南巡深圳，祝賀特區成立40周年。市場反應十分正面，恒指成交超過1500億元，收24,649點，升530點或2.2%。上綜指升勢更勁，收3358點，升86點或2.64%，深成指升勢更勁，收13,708點，升418點或3.15%。當年中國元老鄧小平力排極左派阻力，決意讓小部分中國人富起來，確定了深圳經濟特區發展高新科技及引進外資的地位，現時深圳GDP已經追過香港，深圳交易所每天成交也遠遠拋離港交所，在美中關係處於歷史低點，特朗普政府出力打壓華為、中興及中芯，今次習主席南巡，估計是強力的政治表態，以全國之力支持科技產業升級。
恒指9月下跌之前，長方形阻力區介於24,200點至24,700點，估計10月中仍需要在24,700點整固，今日最活躍CALL是24,800點及25,000點，表示好友追CALL以25,000點為目標，25,000點CALL期權金最高262點，表示10月結算高於打和價25,262點的機會比較細，11月活躍CALL也是25,000點，表示就算10月期指結算就算可見25,262點，要再拉升也比較困難。
吸引外資入股 成中國電子市場入場券
有消息指為了應對美國斷供芯片而令華為手機業務陷於斷崖式下跌，華為可以把在歐洲有一定知名度的「榮耀」（Honor）品牌完全獨立出來上市，引進足夠的非中國的投資者及獨立管理層，這個主打中、低端的市場的手機品牌，很大機會讓其採購零組件不受美國華為禁令限制，因為手機業務只是屬於消費品產業，不似5G基站業務涉及國家安全，只要手機繼續選中美國芯片，美中公司可以各取所需。分拆後的「榮耀」，地位就類似小米、ViVo等中國手機品牌的地位。雖然這只是初步消息，但如果中證監批准分拆，估計很多外資會有興趣成為基礎投資者，因為入股「榮耀」將成為進入中國大消費電子市場的入場券，外資入股之後，「榮耀」解除芯片封殺令之後，可以逐漸由中、低端市場升級到高端市場，跟蘋果、三星再次競逐世界頭三名銷量。
消息對科技股有利，資金追入。小米升9.35%報22.7元、騰訊升3.24%報557元，阿里升2%報292元。估計科技股、醫藥股及新能源汽車股仍有升勢。