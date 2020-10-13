劉宇亮：內外因素 助港股回氣

拜登大幅領先 減大選不明朗

首先美國大選2020尚有約3周便舉行，《華盛頓郵報》與美國廣播公司（ABC）進行的民意調查顯示，拜登領先特朗普12個百分點，大選的不確定因素逐漸消退。以特朗普對付中方的強硬立場，即使美股過去數年有過「特」式升市，港股也是受累。預期拜登一旦當選，對華政策未必如特朗普般狠辣，加上在下年1月下一任總統上任前有一檔真空期，令港股可借助這段時間回氣。

新冠病毒疫情方面，仍然在全球爆發，多國每日確診數字還在創新高。惟市場已經對確診數字麻木，因為二次爆發帶來的經濟和金融風險有限，死亡率亦大幅下降，市場亦預期很快疫苗研發將進最後階段，股市可能先行反映。

人民幣中期升勢已成

國內方面，國慶中秋假期數據顯示消費整體復蘇顯著；遊客數量恢復超預期，黃金周酒店住宿預訂及房價強勢反彈；全國餐飲門店營業率恢復九成，可預計第四季度社會消費品零售總額恢復增長。人民幣近期強勢，雖然人行將遠期售匯的風險準備金率從20%降到零，增加企業利用遠匯買進美元的意願，望減輕人民幣近期強升的走勢，惟人民幣中期升勢已成，對港股有利。加上本月底「十四五」規劃將至，股市亦已經回調了一段時間，政策調整令資金配置帶來新方向，增加入市誘因。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]