經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：政府繼續鼓勵iBond投機行為

【明報專訊】新一期的iBond已安排在10月23至11月5日公開接受投資者認購。除了保底利率從1厘增加至2厘，以及發債量可以上調到150億元，其他債券條件與以往（2011至2016）發行iBond一樣。iBond超額認購，應無懸念。

今年投資者特別喜歡「打新」，有市場中人認為，iBond利潤空間不多，難以吸引打新的投資者。iBond不是股票，這對比不恰當。股票IPO認購有賺有蝕，但認購iBond是包賺不賠，特區政府塞錢入你袋，2個星期就能無風無險賺它4至5%，何樂而不為？有閒錢的投資者毋須放棄機會。根據過往經驗，認購iBond主要管道是銀行而非證券公司，超過八成認購金額來自銀行渠道。iBond投資者與股票投資者，基本上是兩類人。

我們姑且估算一下iBond首日上市價格。像iBond這類政府發行及擔保的債券，沒有壞帳風險，債券價格隨市場孳息率（現在跟大陸用語稱為收益率）變動。在市場上，有一隻香港政府發行的2023年12月4日到期外匯基金債券（發行編號10Y2312），所剩下年期與新的iBond最為接近，它的孳息率最有參考價值。昨天（10月12日）債券10Y2312收市孳息率是0.153厘，以iBond保底利息2厘計，這個孳息率的iBond值是105.53。其實孳息率在0.32厘之下的話，iBond價格就在105之上（106是上限，除非出現負利率）。iBond會在11月17日在港交所作二手市場買賣。孳息率在這5個星期雖然會有變動，但大趨勢是向下調。iBond在當天的買賣價，應該在104左右，20%的折價益買家。

iBond只有二手市場沒有一手市場的機制，是鼓勵認購成功的投資者盡快拋售獲利。政府宣傳強調投資iBond收息，但持有3年才賺6%，本金要鎖3年；iBond上市第一天便能賺4至5%。放棄未來3年剩餘的1至2%套現，是明智之舉。過往iBond在上市半年內幾乎全部易手（翻手率100%以上），之後就買賣兩閒。如果投資者在半年後要賣掉iBond殊不容易，大幅折價也未必有買家。

無一手市場有二手市場 令人費解

iBond二手市場的買家是什麼人？合理推論，是需要這類債券產品而不能認購的機構投資者，例如保險公司等。這些機構投資者的投資組合，必定有各種年期的政府債券。香港政府財政儲備豐厚，沒有需要發債，政府債券（外匯基金票據及債券）供不應求。機構投資者在二級市場吸iBond，雖然數量不多，但價格較拍賣的政府債券划算。機構投資者在iBond上市初期大手收集，之後「街貨」不多，便不會浪費資源日日盯盤買那三兩萬份iBond。iBond沒有一手市場卻有二手市場，政府堅持不改。我倒希望財爺或金管局中人能夠為大家解惑，講清楚箇中原因。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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