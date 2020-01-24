新航推A380餐飲體驗 所有套票半小時搶購一空

由於市場反應非常熱烈，新航在昨日傍晚6時一度開放候補名單供顧客登記。若有空缺，客人將獲通知。

兩張頭等票「黃牛」索價1.7萬

新加坡航空的網站稱，每架空巴A380一般可提供471個座位。為遵守防疫社交距離，只能開放一半座位。新加坡《海峽時報》報道，A380餐券售罄後，拍賣平台Carousell隨即有賣家標價188坡元（約1073港元）轉售兩張經濟艙「黃牛」票，頭等兩張「黃牛」票則索價3000坡元（約1.7萬港元）。

新加坡航空將在兩天的午餐體驗日，分別安排兩架A380變身為餐廳，供客人邊吃邊欣賞電影。客人可以選擇享用國際美食，或新加坡名廚Shermay Lee特別設計的娘惹菜。每份飛機餐可獲兩杯酒精飲料，以及其他飲品任飲。在吃飯以外的時間，客人須戴上口罩。

須帶護照 另有參觀活動

像普通航班一樣，食客須攜帶護照，在樟宜機場一個航站樓登機。客人另可向新航登記一些參觀活動，名額有限。客人也可選擇訂購商務或頭等飛機餐配送到家的服務。穿紗籠（Sarong）、旗袍等傳統服裝的客人更可獲額外禮物。自稱是新航忠實顧客的Amy Tay向《海峽時報》稱，為自己和1歲女兒買了1張頭等票，兩歲或以下嬰幼兒票價為1坡元。她說，自己可能不會有機會坐頭等艙出行，這可能是她人生唯一一次頭等艙體驗。

（綜合報道）

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