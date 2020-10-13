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歐盟制訂科企「黑名單」 蘋果fb亞馬遜傳在列

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，歐盟正擬定一份涵蓋多達20家科技巨企的「黑名單」，當中可能包括facebook、蘋果、亞馬遜和Google等矽谷巨企。被列入「黑名單」的大企業，將較中、小型科技企業面臨更嚴格的規管，例如可能需與競爭對手分享數據、提升資料蒐集的透明度等，以限制它們的市場力量。在極端的情况下，歐盟可能要求科技巨頭分拆業務。

消息人士稱，制定「黑名單」的標準基於收入所佔的市場份額、用戶數量等準則。此外，那些被認為在市場佔主導地位，令競爭對手不得不使用其平台做交易的巨企，也可能被列入「黑名單」。歐盟認為部分科技巨企「規模過大，不得對其放任」，否則將妨礙市場競爭，希望在毋須做全面調查，或發現違法的情况下，也可促使大型科技企業改變商業慣例。歐盟期望未來可採取的行動將不再限於罰款。在極端情况下，歐盟可推動大企業結構改革，強逼公司出售損害市場競爭的業務。

歐美貿易衝突恐加劇

「黑名單」仍在敲定的過程中，首批入選的企業可能大部分是美國巨企，或令歐美之間的貿易衝突加劇。歐盟貿易專員Valdis Dombrovskis早前警告，除非美國撤銷向歐盟出口的70億美元貨品徵收懲罰關稅，否則歐盟將進一步採取報復。

（綜合報道）

[國際金融]

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