歐盟制訂科企「黑名單」 蘋果fb亞馬遜傳在列

消息人士稱，制定「黑名單」的標準基於收入所佔的市場份額、用戶數量等準則。此外，那些被認為在市場佔主導地位，令競爭對手不得不使用其平台做交易的巨企，也可能被列入「黑名單」。歐盟認為部分科技巨企「規模過大，不得對其放任」，否則將妨礙市場競爭，希望在毋須做全面調查，或發現違法的情况下，也可促使大型科技企業改變商業慣例。歐盟期望未來可採取的行動將不再限於罰款。在極端情况下，歐盟可推動大企業結構改革，強逼公司出售損害市場競爭的業務。

歐美貿易衝突恐加劇

「黑名單」仍在敲定的過程中，首批入選的企業可能大部分是美國巨企，或令歐美之間的貿易衝突加劇。歐盟貿易專員Valdis Dombrovskis早前警告，除非美國撤銷向歐盟出口的70億美元貨品徵收懲罰關稅，否則歐盟將進一步採取報復。

（綜合報道）

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