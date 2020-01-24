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憧憬業績 美股早段做好 蘋果急升5％ 道指漲300點

【明報專訊】美股第三季業績期開鑼，華爾街大行本周將陸續公布業績。隨着經濟活動重啟，投資者對企業盈利轉趨樂觀，預期標普500指數成分股企業第三季的利潤，將按年跌20%，較6月底時預測的25%跌幅收窄，且較第二季的32%利潤跌幅顯著改善。市場人士預期金融類股份上季利潤按年跌19.3%，較6月底預期的34.4%跌幅大為收窄，主要銀行股早段股價上升。

美股三大指數早段向上，道指升300點，納指升逾2%。可望於本周稍後時間發布5G iPhone的蘋果，股價早段急升逾5%。在太平洋時間周二零時（香港時間周二下午3時）開始Prime Day會員折扣日的亞馬遜，股價早段亦升3%，與facebook、微軟及Google等強勢科技股股價齊齊向上。

市場預期從疫情受惠的科技股，可望在本月稍後公布強勁業績。英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）宣布，從美國政府獲得4.86億美元，用於研發及供應預防新冠病毒的長效抗體雞尾酒療法AZD7442。該藥廠的抗體療法將進入最後測試階段。該公司股價昨微升。

需求回落 能源企業虧損料嚴重

市場預期醫療保健、公用事業及必需消費品企業的利潤大致止跌。分析師認為，普遍企業的利潤在次季觸底。「股神」投資旗艦巴郡的投資經理韋希勒（Ted Weschler）出手撈底，他向美國證交會（SEC）申報，個人購入約108萬股美國百貨店連鎖Dillard's的股票，相當於流通股5.89％。消息公布前，Dillard's股價今年跌逾四成，近期其虧損有所收窄。受韋希勒買入的消息刺激，Dillard's股價昨早段曾升逾四成。多個行業表現回穩之際，能源企業面對原油需求回落的打擊，預料在第三季再現嚴重虧損。傳統能源類股是今年標普500指數表現最弱的板塊，累計跌近五成。由於利比亞重啟其最大油田，油價昨跌3%。

拜登當選呼聲高 潔淨能源企做好

不過市場押注民主黨總統候選人拜登可望入主白宮，其環保政策可望令潔淨能源企業受惠。First Trust納斯達克Clean Edge清潔綠能指數ETF近日創新高，iShares全球清潔能源ETF創2010年高位，Invesco太陽能ETF亦創2011年新高。這三大新能源ETF今年以來累計升約八成。登拜此前公布價值2萬億美元的應對氣候變化計劃，爭取美國在2050年實現100%潔淨能源經濟。不過高盛表示，民主黨掌控參眾兩院及白宮的勝算增加，加上疫苗研發取得進展，作為避險工具的美元或跌至2018年的低位，即美匯指數可能跌穿89，美元偏軟將對石油及天然氣價格有正面作用。

長遠而言，美國多家科技巨企仍面臨一些隱憂。經合組織（OECD）昨表示，近140個參與協商的國家已同意將跨境企業稅的改革談判延長至明年中。協商的目的，是令大型科技企業按客戶所在地交稅，但美國是談判的主要障礙。新的數碼稅和擬議中的全球最低企業稅率，將使全球企業所得稅增加1.9%至3.2%，即每年在全球帶來500億至800億美元稅收。若把美國現有針對企業海外獲利的最低稅率包括在內，這數字可達1000億美元，相當於全球企業所得稅4%。

（綜合報道）

[國際金融]

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