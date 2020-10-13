松齡復牌 股價曾升38% 大劉「御用券商」接貨 持倉增至4.9%

公眾股東持股比例符規定

根據松齡公告，鄧耀昇現時持有約3.32億股，佔已發行股份36.83%，以松齡昨天收市價1.64元計算，股份市值5.45億元，較停牌前漲1.13億元。

翻查CCASS資料，松齡停牌期內持倉增加的5間券商中，除了堪稱為大劉「御用炒房」的天發，還有曾被指當年涉及「謎網」的券商阿仕特朗資本、英皇、工銀及結好，分別承接6900萬股、3009.6萬股、1821.6萬股及1804萬股。完成出售後，共有2.26億股松齡股份由公眾股東持有，相當於公司已發行股本總額約25.06%，已恢復至港交所（0388）規定的不少於25%。

此宗交易最早可追溯至今年2月，鄧耀昇當時斥資7.7億元，高價向原有股東嚴定國等人收購其持有的52%股份。同時，由嚴定國一方作為貸款方，借出最多5億元予鄧耀昇，貸款不計利息。該筆貸款原定於5月11日需悉數償還，惟公司在6月公布，因應新冠病毒疫情及公眾持股量不足而停牌，導致交易延誤及中斷，雙方討論後同意修改償還貸款日期及相關條款。集團在最新公告中指出，鄧耀昇將會出售部分股份，作償還貸款之用。

鄧成波連環沽舖套逾6億

市場近月亦多次傳出鄧成波父子四出向銀行及財務公司撲水「供樓」，原因包括鄧耀昇在近年狂掃市值百億元物業，包括酒店、商廈等投資物業，在疫情下成為重擔。近日有傳鄧成波於10月兩周內，連環沽出筲箕灣及太子兩個舖位，合共套現逾6億多元。

明報記者 蔡穎霖