恒生投資推首隻ETF互掛產品

恒生：投資者A股市場需求勁

據恒生資料顯示，該指數ETF的總管理費目前為0.5%，每手交易數量為100個基金單位，估計基金全年跟蹤偏離度為0.8%。恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，據數據顯示，2015年全年的北上淨流向資金僅得240億人民幣，直至2019年全年已增至3,500億元人民幣，錄逾14倍增幅，反映投資者對A股市場需求強勁。因此她認為，新產品具有三大優勢，其一是嘉實滬深300ETF的資產管理規模現為260億港元，為A股市場最大的ETF之一；其次嘉實滬深300ETF在過去5年間，跟蹤偏離度長期緊貼指數表現；同時由於直接投資在主ETF，故有產品不受A股外資持股30%限制影響。