經濟

恒生投資推首隻ETF互掛產品

【明報專訊】恒生投資昨日宣布將推出首批中港交易所買賣基金（ETF）互掛產品，讓兩地投資者可投資於中港上市的ETF。恒生稱將與嘉實基金管理合作，推出恒生嘉實滬深300指數ETF（3130），並將於明天（14日）首次發售予機構投資者。該產品主要是作為聯接ETF追蹤滬深300指數，當中最少有九成的資產淨值投資於主ETF，即嘉實滬深300ETF。

恒生：投資者A股市場需求勁

據恒生資料顯示，該指數ETF的總管理費目前為0.5%，每手交易數量為100個基金單位，估計基金全年跟蹤偏離度為0.8%。恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，據數據顯示，2015年全年的北上淨流向資金僅得240億人民幣，直至2019年全年已增至3,500億元人民幣，錄逾14倍增幅，反映投資者對A股市場需求強勁。因此她認為，新產品具有三大優勢，其一是嘉實滬深300ETF的資產管理規模現為260億港元，為A股市場最大的ETF之一；其次嘉實滬深300ETF在過去5年間，跟蹤偏離度長期緊貼指數表現；同時由於直接投資在主ETF，故有產品不受A股外資持股30%限制影響。

相關字詞﹕李佩珊 機構投資者 A股 管理費 恒生嘉實滬深300指數ETF（3130） ETF互掛產品 交易所買賣基金(ETF) 恒生投資

上 / 下一篇新聞

高銀遭債權人德銀入稟清盤 消息指德銀拒絕談判 或礙公司融資
高銀遭債權人德銀入稟清盤 消息指德銀拒絕談判 或礙公司融資
高銀聘「廉署剋星」力抗清盤人
高銀聘「廉署剋星」力抗清盤人
法庭拒聯合地產私有化 David Webb：官誤讀公司法
法庭拒聯合地產私有化 David Webb：官誤讀公司法
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
恒指急漲530點 近3月最勁 科技股內銀股 升市火車頭
恒指急漲530點 近3月最勁 科技股內銀股 升市火車頭
A股假後兩日升逾半成
A股假後兩日升逾半成
人行出手 人幣下跌509點子
人行出手 人幣下跌509點子
合景悠活上市前推介 最多集資39億
合景悠活上市前推介 最多集資39億
國企民企兼併重組 國資委表態支持
國企民企兼併重組 國資委表態支持
國聯證券國金證券 千億合併告吹
國聯證券國金證券 千億合併告吹
綠地香港向母企收購廣州綠地
綠地香港向母企收購廣州綠地
松齡復牌 股價曾升38% 大劉「御用券商」接貨 持倉增至4.9%
松齡復牌 股價曾升38% 大劉「御用券商」接貨 持倉增至4.9%
比亞迪料首三季多賺1.29倍
比亞迪料首三季多賺1.29倍
憧憬業績 美股早段做好 蘋果急升5％ 道指漲300點
憧憬業績 美股早段做好 蘋果急升5％ 道指漲300點
歐盟制訂科企「黑名單」 蘋果fb亞馬遜傳在列
歐盟制訂科企「黑名單」 蘋果fb亞馬遜傳在列
新航推A380餐飲體驗 所有套票半小時搶購一空
新航推A380餐飲體驗 所有套票半小時搶購一空
陳茂峰：政府繼續鼓勵iBond投機行為
陳茂峰：政府繼續鼓勵iBond投機行為
張兆聰：有贊破頂 微盟有條件追落後
張兆聰：有贊破頂 微盟有條件追落後
劉宇亮：內外因素 助港股回氣
劉宇亮：內外因素 助港股回氣
金曹：華為手機業務如重組 屬重大利好消息
金曹：華為手機業務如重組 屬重大利好消息
薛偉傑：激光「真無線充電」可行嗎？
薛偉傑：激光「真無線充電」可行嗎？
技術取勝：華潤啤酒48.5元有阻力
技術取勝：華潤啤酒48.5元有阻力
系統再故障 渣打致歉
系統再故障 渣打致歉
阿里搞盒馬火鍋迎寒冬
阿里搞盒馬火鍋迎寒冬
劉思明：中資金融股領漲 券商看高一線
劉思明：中資金融股領漲 券商看高一線
周顯：陳振聰傳明年出獄出自傳
周顯：陳振聰傳明年出獄出自傳
湯文亮：林鄭夠膽做行運醫生?
湯文亮：林鄭夠膽做行運醫生?
柏傲莊I三日收逾萬票 新例後最勁 超額認購54倍 凍資逾10億
柏傲莊I三日收逾萬票 新例後最勁 超額認購54倍 凍資逾10億
深水灣徑8號3房1.747億沽 實呎6.1萬
深水灣徑8號3房1.747億沽 實呎6.1萬
新世界捐逾30萬呎地 擬建2000伙過渡房屋
新世界捐逾30萬呎地 擬建2000伙過渡房屋
恒隆盧韋柏7000萬「買殼」入市松苑
恒隆盧韋柏7000萬「買殼」入市松苑
首10個月高成數按揭客戶比例達四成
首10個月高成數按揭客戶比例達四成
鄧成波傳3.5億沽基隆街全幢
鄧成波傳3.5億沽基隆街全幢