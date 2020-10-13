國企民企兼併重組 國資委表態支持

需合理設計和優化股權結構

翁杰明表示，只要兼併重組能提升企業競爭力，避免企業之間的無序競爭，適度提升產業競爭度，提升企業的國際競爭力，就應支持。他認為要合理設計和優化股權結構，鼓勵國有控股上市公司引進持股佔5%或以上的戰略投資者進來，作為積極股東參與治理，至於非上市公司相應的持股佔比還可以再大一些。

鼓勵國企把資產注入上市公司

國務院國資委產權局負責人謝小兵表示，三年行動方案已印發，支持作為混改試點的國企通過資本市場上市，實現混改目標，同時鼓勵國企把資產注入上市公司，提高上市公司資產運營質量。目前各級國有控股的上市公司大概佔A股市場的26%，市值佔36%左右。在國企改革三年行動當中明確提出，要通過推動國有企業上市，但對國企資產證券化率沒有具體指標。

數據顯示，今年1至8月，央企引進了超過1700億元（人民幣，下同）的社會資本，按年增長了28%。同時，央企還投資入股超過6000家的非公企業，投資總額超過了4000億元。

此外，翁杰明還表示，2013年以來累計實施混改4000多項，並引入社會資本超過1.5萬億元，混合所有制企業戶數佔比提高到超過70%。