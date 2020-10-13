經濟

合景悠活上市前推介 最多集資39億

【明報專訊】物管新股繼續來港尋求集資，合景悠活、世茂服務快將上市。合景泰富（1813）分拆旗下物管公司合景悠活上周通過港交所聆訊，彭博社昨日引述銷售文件稱，合景悠活將於昨日起上升前推介，惟IPO規模、申購和上市時間表待定。

彭博社早前報道則指出，合景悠活集資最多達5億美元（約39億港元）。公司擬將60%集資額用於收購和投資，25%用於更新智能服務系統，10%用於多元化增值服務，5%用於一般營運資金。

另一方面，世茂（0813）旗下世茂服務本周日（11日）夜晚上載聆訊後資料集。彭博報道指出，世茂服務亦將於本周評估投資者需求，本次上市最多集資10億美元（約為78億港元）。

根據初步招股資料，世茂服務前期投資者包括騰訊（0700）及紅杉資本。

威海銀行昨掛牌 平收3.35元

威海銀行（9677）昨日掛牌，平收3.35元，最高曾見3.36元。全日成交3.21億元。物管股卓越商企（6989）昨日截止招股，第一服務（2107）接力起招，入場費6212元。同時正招股的還有河北省鐵路運營商滄港鐵路（2169），入場費4444.34元。兩新股均將於本周四（15日）截止招股（見表）。

Top Glove擬在港「雙重上市」

彭博社昨日引述消息人士報道，馬來西亞巨企、全球最大橡膠手套生產商Top Glove擬在港進行「雙重上市」，正與上市顧問商榷事宜，最多集資10億美元（約為78億港元）。Top Glove市值為730.3億美元（約為5696億港元），若上市事宜落實，將是在港掛牌的最大馬來西亞公司。

相關字詞﹕合景泰富 世茂 物管股 新股

上 / 下一篇新聞

高銀遭債權人德銀入稟清盤 消息指德銀拒絕談判 或礙公司融資
高銀遭債權人德銀入稟清盤 消息指德銀拒絕談判 或礙公司融資
高銀聘「廉署剋星」力抗清盤人
高銀聘「廉署剋星」力抗清盤人
法庭拒聯合地產私有化 David Webb：官誤讀公司法
法庭拒聯合地產私有化 David Webb：官誤讀公司法
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
金管局維持逆周期緩衝資本比率不變
恒指急漲530點 近3月最勁 科技股內銀股 升市火車頭
恒指急漲530點 近3月最勁 科技股內銀股 升市火車頭
A股假後兩日升逾半成
A股假後兩日升逾半成
人行出手 人幣下跌509點子
人行出手 人幣下跌509點子
國企民企兼併重組 國資委表態支持
國企民企兼併重組 國資委表態支持
國聯證券國金證券 千億合併告吹
國聯證券國金證券 千億合併告吹
綠地香港向母企收購廣州綠地
綠地香港向母企收購廣州綠地
恒生投資推首隻ETF互掛產品
恒生投資推首隻ETF互掛產品
松齡復牌 股價曾升38% 大劉「御用券商」接貨 持倉增至4.9%
松齡復牌 股價曾升38% 大劉「御用券商」接貨 持倉增至4.9%
比亞迪料首三季多賺1.29倍
比亞迪料首三季多賺1.29倍
憧憬業績 美股早段做好 蘋果急升5％ 道指漲300點
憧憬業績 美股早段做好 蘋果急升5％ 道指漲300點
歐盟制訂科企「黑名單」 蘋果fb亞馬遜傳在列
歐盟制訂科企「黑名單」 蘋果fb亞馬遜傳在列
新航推A380餐飲體驗 所有套票半小時搶購一空
新航推A380餐飲體驗 所有套票半小時搶購一空
陳茂峰：政府繼續鼓勵iBond投機行為
陳茂峰：政府繼續鼓勵iBond投機行為
張兆聰：有贊破頂 微盟有條件追落後
張兆聰：有贊破頂 微盟有條件追落後
劉宇亮：內外因素 助港股回氣
劉宇亮：內外因素 助港股回氣
金曹：華為手機業務如重組 屬重大利好消息
金曹：華為手機業務如重組 屬重大利好消息
薛偉傑：激光「真無線充電」可行嗎？
薛偉傑：激光「真無線充電」可行嗎？
技術取勝：華潤啤酒48.5元有阻力
技術取勝：華潤啤酒48.5元有阻力
系統再故障 渣打致歉
系統再故障 渣打致歉
阿里搞盒馬火鍋迎寒冬
阿里搞盒馬火鍋迎寒冬
劉思明：中資金融股領漲 券商看高一線
劉思明：中資金融股領漲 券商看高一線
周顯：陳振聰傳明年出獄出自傳
周顯：陳振聰傳明年出獄出自傳
湯文亮：林鄭夠膽做行運醫生?
湯文亮：林鄭夠膽做行運醫生?
柏傲莊I三日收逾萬票 新例後最勁 超額認購54倍 凍資逾10億
柏傲莊I三日收逾萬票 新例後最勁 超額認購54倍 凍資逾10億
深水灣徑8號3房1.747億沽 實呎6.1萬
深水灣徑8號3房1.747億沽 實呎6.1萬
新世界捐逾30萬呎地 擬建2000伙過渡房屋
新世界捐逾30萬呎地 擬建2000伙過渡房屋
恒隆盧韋柏7000萬「買殼」入市松苑
恒隆盧韋柏7000萬「買殼」入市松苑
首10個月高成數按揭客戶比例達四成
首10個月高成數按揭客戶比例達四成
鄧成波傳3.5億沽基隆街全幢
鄧成波傳3.5億沽基隆街全幢