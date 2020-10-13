合景悠活上市前推介 最多集資39億

彭博社早前報道則指出，合景悠活集資最多達5億美元（約39億港元）。公司擬將60%集資額用於收購和投資，25%用於更新智能服務系統，10%用於多元化增值服務，5%用於一般營運資金。

另一方面，世茂（0813）旗下世茂服務本周日（11日）夜晚上載聆訊後資料集。彭博報道指出，世茂服務亦將於本周評估投資者需求，本次上市最多集資10億美元（約為78億港元）。

根據初步招股資料，世茂服務前期投資者包括騰訊（0700）及紅杉資本。

威海銀行昨掛牌 平收3.35元

威海銀行（9677）昨日掛牌，平收3.35元，最高曾見3.36元。全日成交3.21億元。物管股卓越商企（6989）昨日截止招股，第一服務（2107）接力起招，入場費6212元。同時正招股的還有河北省鐵路運營商滄港鐵路（2169），入場費4444.34元。兩新股均將於本周四（15日）截止招股（見表）。

Top Glove擬在港「雙重上市」

彭博社昨日引述消息人士報道，馬來西亞巨企、全球最大橡膠手套生產商Top Glove擬在港進行「雙重上市」，正與上市顧問商榷事宜，最多集資10億美元（約為78億港元）。Top Glove市值為730.3億美元（約為5696億港元），若上市事宜落實，將是在港掛牌的最大馬來西亞公司。