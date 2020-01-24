經濟

恒指急漲530點 近3月最勁 科技股內銀股 升市火車頭

【明報專訊】恒指受科技股和中資金融股帶動，昨日早市加速上揚，中午一度升穿27,000點關，創逾三周高位，午後保持在高位波動，收市報24,649點，升530點或2.2%，為7月底以來最佳單日表現，連續收復50天線（24,604）和100天線（24,640）。科技指數表現更佳，收報7748點升3.27%。受北水全面回流帶動，成交回復暢旺，主板成交額較周五升逾兩成至1402億元。截至昨晚約10時，恒指夜期報24,651點，高水2點。

明報記者 歐陽偉昉

國企指數收報9878點，升2.71%。港股通昨日錄得74.59億元淨買入，較上周五多1.64倍，創3個月的新高。騰訊（0700）獲北水追捧，錄得淨買入18.09億元，小米（1810）和美團（3690）亦分別淨流入8.37億元和7.27億元。

而值得留意是，北水上一次淨買入有這般規模是7月初，但當時恒指正觸頂回落。

北水回歸 成交增至1402億

在北水帶動下，多隻大型科技股做好，騰訊上升3.24%，美團一度升4%頂破，收市升1.92%至275.2元，創收市新高。阿里巴巴（9988）升2%至292元，亦為收市新高。中資金融股亦做好，工行（1398）、建行（0939）升逾5%，平保（2318）升1.8%。

半導體股昨日跑出，內地有晶片企業宣布，完成首個基於中芯國際（0981）的FinNET N+1工藝晶片測試，顯示中芯晶片製程出現有突破，中芯昨日升11.47%，同業華虹半導體（1347）更升12.61%，為表現最佳科指成分股；小米宣布推出超寬帶通信技術，用於智能設備空間定位，股價上升8.35%，為表現最佳藍籌股；中興通訊（0763）昨亦表示其自行研製的7納米5G基站主控晶片已推出商用，股價升5.6%。

另外，蘋果將於香港時間明日（14日）凌晨發布iPhone 12系列，著名蘋果分析師郭明錤發表報告，iPhone 12的售價對蘋果供應鏈的股價影響最大，若售價低於iPhone 11，預期供應鏈股價會持續上升，若售價較iPhone 11高100美元，則會觸發修正。手機設備股昨日各自發展，舜宇（2382）升0.64%，瑞聲（2018）跌0.45%。

分析：升穿24900點始確認突破

利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，中國經濟數據向好，但中資股的估值偏低，欠缺氣氛推動，因此昨日有北水回歸的近因帶動，推升港股上升，不過他認為恒指現時仍在7月以來24,000點附近的區間，需要升穿下降軌（約24,900點），才能確定出現突破。

相關字詞﹕半導體股 中芯國際 手機設備股 蘋果 小米 恒指 騰訊 港股

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