經濟

高銀聘「廉署剋星」力抗清盤人

【明報專訊】高銀金融（0530）與德銀因債權問題掀起爭拗，雙方都邀來「猛人」助陣，其中獲德銀委任為高銀金融國際中心接管人的保國武（Cosimo Borrelli），曾接手不少內地民企「爆煲」個案出任清盤人，作風甚為狠辣；至於高銀今次遭德銀入稟清盤，則找來有「廉署剋星」之稱的律師林炳昌協助抗辯。

目前出任高銀中心接管人的保華顧問（Borrelli Walsh），主要從事協助公司重組、清盤及法證工作，公司創辦人之一的保國武擁有專業會計師資格，曾經專門從事調查及法證工作，因此他經手不少棘手的爆煲民企個案如中國森林，亦曾在榮陽實業（2078）長期停牌期間，出任非執董兼主席，協助公司復牌。而保國武經手、其中一宗較為人知的民企中金再生，他在2016年出任中金再生清盤人時，迅速將公司大股東秦志威資產凍結，其後秦志威棄保潛逃，成功減少損失。

至於高銀金融今次面對德銀申請清盤，則找來著名律師林炳昌出手。林炳昌早年與已故大律師艾勤賢、前廉署執行處副處長徐家傑，經常挑戰由廉署調查的案件，被廉署中人戲稱為「天、地、人」三魔。近年他亦處理不少商業糾紛案件，例如協助佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群，處理與康宏（1019）另一主要股東富邦糾紛案件。

相關字詞﹕保國武 林炳昌 高銀金融國際中心 高銀金融

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