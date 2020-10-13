高銀聘「廉署剋星」力抗清盤人

目前出任高銀中心接管人的保華顧問（Borrelli Walsh），主要從事協助公司重組、清盤及法證工作，公司創辦人之一的保國武擁有專業會計師資格，曾經專門從事調查及法證工作，因此他經手不少棘手的爆煲民企個案如中國森林，亦曾在榮陽實業（2078）長期停牌期間，出任非執董兼主席，協助公司復牌。而保國武經手、其中一宗較為人知的民企中金再生，他在2016年出任中金再生清盤人時，迅速將公司大股東秦志威資產凍結，其後秦志威棄保潛逃，成功減少損失。

至於高銀金融今次面對德銀申請清盤，則找來著名律師林炳昌出手。林炳昌早年與已故大律師艾勤賢、前廉署執行處副處長徐家傑，經常挑戰由廉署調查的案件，被廉署中人戲稱為「天、地、人」三魔。近年他亦處理不少商業糾紛案件，例如協助佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群，處理與康宏（1019）另一主要股東富邦糾紛案件。