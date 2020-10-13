經濟

高銀遭債權人德銀入稟清盤 消息指德銀拒絕談判 或礙公司融資

【明報專訊】高銀金融（0530）與債權人糾紛升級，集團昨早公布，債權人德銀早在8月7日向百慕達最高法院提呈，申請將高銀金融清盤，上周五（9日）原定為答辯日期，現已押後至本月30日。公司擬作出抗辯。據接近高銀消息指出，高銀一直積極為償還貸款籌措資金，但債權人卻只要求高銀即時還款，拒絕就還款細則談判，並因為接管人的一連串行動，令公司融資受阻。

明報記者 鄧偉忠

高銀日前發公告，表示上周五（9日）收市後簽訂協議，委託配售代理擬以每股1元配股集資近14億元，但據集團昨日新發公告，原來公司上周三（7日）已獲知會，德銀入稟申請將公司清盤。

高銀與德銀及接管人的爭拗近期似乎在不斷升級，尤其是上月底接管人委託萊坊以逾120億元估值放售高銀金融國際中心，高銀翌日卻稱，擬以143億元出售賜譽的兩間控股公司股權，並發公告聲稱公司出售賜譽的兩間控股公司股權並無問題。

集團昨日再發公告，集團原擬以143億元出售旗下兩間間接持有高銀金融國際中心物業的控股公司，惟亦接獲通知，將由德銀委任的接管人保華顧問（Borrelli Walsh）接管。

120億放售總部 疑賤賣資產

據接近高銀消息指出，接管人早前透過萊坊以120億元放售高銀金融國際中心，而高銀本身卻能以143億元出售間接控股物業的兩間項目公司，售價較接管人更高，反映高銀願意出售資產及有能力套現還債，消息更指出，目前雙方爭拗牽涉貸款僅約34億元，物業價值足夠抵債有餘，但接管人依然堅持自行放售，則似有賤賣公司資產之嫌。

依高銀在7月15日的公布顯示，集團附屬公司成美及Goal Eagle曾於去年3月29日獲得由若干獨立金融機構，授出14.95億及18.95億元貸款，合共33.9億元。到今年7月13日，兩者被追款連利息共34.97億元。

接管人行動高調 阻公司集資

自從7月債權人接管旗下高銀中心後，高銀一直積極籌措資金還債，包括7月出售啟德住宅地（見表1），但償還債務後僅得約6億元「落袋」，其後接連出售保理業務套現逾20億、向長實（1113）等財團尋求貸款等。惟消息人士指出，接管人多次高調接管高銀金融國際中心、申請清盤等（見表2），令公司難以順利籌集資金。

相關字詞﹕清盤 接管 德銀 高銀金融國際中心 高銀金融

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