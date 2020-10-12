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買日圓避險 不宜揸過年

【明報專訊】美國總統特朗普確診新冠病毒肺炎消息一出後，金融市場隨之動盪，避險的日圓上漲，但未幾跟隨市場風險胃納改善而回落。不過，下個月就是美國總統大選，英國無協議下脫歐的風險也在升溫，對於退休投資者而言，仍要尋找避險貨幣增強防守力。有分析估計，美國大選後股市有調整壓力，具避險需求，更料金融市場風險會延至明年，認為投資者現水平已可吸納日圓。另有專家認為，近期市場胃納回升非短期的事，指美國大選、英國脫歐及疫情直至年底都會變明朗，建議買日圓避險的投資者，只宜持貨到年底。

市場正受多種不明朗因素夾擊。特朗普確診後，民望未見改善，更進一步受挫，又揚言拒絕參加第二次總統大選的視像辯論，未到大選前已有大量不明因素。另一邊廂英國脫歐進程變化不定，一度傳出雙方就某些議題達成協議，同時首相約翰遜發言人又表示，首相已準備好在過渡期完結前，即使沒有協議下，全面脫離歐盟。還有各國疫情反覆，踏入冬季後勢更為嚴峻。

英國脫歐仍充滿變數

避險情緒升溫，加上美元弱勢，日圓明顯走強。自聯儲局表明會維持長期低息環境，美元持續偏軟，貨幣政策未見大變，美元弱勢都難以扭轉。弱美元有利一眾亞洲貨幣，日圓由9月初起便持續上揚，縱使其後回落，但期間波幅都只是250點未算太大。近日表現繼續反覆，整體運行區間保持在104至108水平。

侵或大比數落敗 減選舉爭議

至於後市走勢，獨立外匯商品分析師盧楚仁估計，受英國硬脫歐風險及美國大選不明朗因素困擾，金融市場風險會一直持續到明年首季，目前已是吸納日圓的時機。他中長線也看好日圓，主要因為美國大選後美國及環球股市有調整壓力，資金仍會選擇日圓作中長期避險。他估計，美國大選前日圓有機會向上突破104水平，而目前接近106水平為買入的好價位，短線下跌的風險不大，可以先以107.1作止蝕位。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享則分析，最近日圓下跌源於市場風險胃納改善，美國總統特朗普選情失地愈來愈多，新冠病毒疫苗有望下月面世，以及英國重啓與歐盟談判。他認為可買日圓作避險貨幣，但只限於至今年底，相信以上三大因素到今年底應該會十分明朗。日圓於106已經是買入水平，縱使沒有黑天鵝出現，美元弱勢亦足以將日圓短期內推高。

不過，他相信市場風險胃納上升並非短期現象，指特朗普表現愈來愈差，在大選中可能大比數落敗，減少選舉結果爭議的可能性，其二是英國現在所用策略是政治還政治，內部市場法案只是談判手段；技術還技術，談判籌碼好像變多了，以換取歐盟妥協，簽訂一個原則上同意的自由貿易協議（FTA），預料年底有協議機會仍高。其三是疫苗第三期試驗頗為順利，可能比預期早推出。因此若只以避險為由買日圓，主要是對冲一點股票持貨，而不是看大轉勢。

菅義偉接掌首相 料續壓低日圓

日本政局變天，是另一左右日圓走勢的因素。安倍晉三因健康理由請辭後，內閣官房長官菅義偉大熱當選新一屆自民黨總裁，成新任首相。菅義偉會否維持安倍經濟學成為市場焦點，也將左右日圓的走勢。市場普遍預計，菅義偉本身是安倍經濟學推手之一，早前也表態會延續通脹政策，而在經濟持續低迷下，日本央行都不大可能改變超寬鬆政策。當年安倍經濟學最大成就為成功壓低日圓，但菅義偉接任後，壓低日圓目標變得困難，考慮到現時日本央行可用的寬鬆政策工具有限，還有美元貶值趨勢暫難逆轉。

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