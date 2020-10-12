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香港地產

海逸上月2年最旺 呎價守1.9萬

【明報專訊】受新盤市場氣氛帶動，二手市場於上月亦有回暖迹象，紅磡海逸豪園上月錄25宗成交，為屋苑近兩年以來最旺月份，平均成交呎價亦重上1.9萬元水平。踏入10月份，雖因減價盤被市場消化，導致交投減速，本月首周僅錄2宗成交，但平均成交呎價續守1.9萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

中原副分區營業經理袁顯岸指出，海逸豪園現時放盤的業主議價空間已比上月略為收窄，屋苑本月成交的15A座高層A室，實用1125方呎，3房1套連工人套房間隔，以2250萬元易手，實呎2萬元。原業主2007年以834萬元購入單位，帳面獲利1416萬元或約1.7倍。袁氏指出，受盤源減少，以及大型新盤柏傲莊開賣在即影響，預料屋苑短期內交投將偏低，但成交呎價則平穩發展。

劉德華父3800萬入市布力架街豪宅

市况回穩，亦再現名人入市個案，土地註冊處資料顯示，藝人劉德華父親上月以3800萬元購入何文田加多利山布力架街34J號一個低層單位，實用1981方呎，實呎19182元，買家以劉禮作登記。公司註冊處資料顯示，劉德華父親劉禮本身報住及曾透過公司名義持有今次易手之單位對上一層，相信今次購入單位為劉德華父親劉禮。

至於是次成交之原業主，早於1985年以120萬元入市，帳面勁賺3680萬元或約30倍。

部分大型屋苑亦錄高價成交，中原分行經理余偉豪表示，藍田麗港城16座高層D室，新近以1100萬元成交，單位實用687方呎，屬3房1套間隔，實呎16012元。同座高層D室，面積、間隔及景觀均與是次成交單位相若，今年8月份以988萬元成交，反映同類單位做價於2個月升逾110萬元或逾一成，資料顯示，是次成交之單位原業主於2004年以292萬元入市，帳面獲利808萬元或約2.8倍。

第一城凶宅同層2房495萬易手

至於本月首周約錄15宗成交的沙田第一城，亦因減價盤源漸被消化，令凶宅同層戶亦獲承接。中原分區營業經理侯惠良表示，屋苑41座中層D室，實用304方呎，2房間隔，屬凶宅同層單位，以495萬元易手，較同質素的正常單位市價低約一成，實呎16283元。原業主2015年以376萬元購入單位，帳面獲利119萬元或32%。

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