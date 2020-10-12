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飛鵝山道三號居高臨下賞美景

【明報專訊】居高臨下、能飽覽市區廣闊璀璨景色的飛鵝山，除了是不少人專程駕車觀賞夜景的勝地外，更屬傳統超級豪宅區，吸引不少城中名人聚居。區內最新登場樓盤，為中海外（0688）發展的「飛鵝山道三號」，配合區內尊貴地段，項目清一色是洋房，洋溢大宅氣度。

明報記者 林尚民

攝影 馮凱鍵

已屆現樓的飛鵝山道三號屬低密度住宅項目，只有5座洋房，其中4座實用面積均為3525方呎，其餘一座實用面積3766方呎，戶型相對簡單。甫進入屋苑大閘，一條私家車路貫通整個屋苑，住戶可駕車直往可停泊兩部私家車的私人車庫，亦有私家升降機直達洋房各層。發展商開放的連裝修家俬示範單位為3號洋房，實用面積3525方呎，另連1127方呎花園、875方呎天台及695方呎車庫，原則採4房4套間隔，足夠三代同堂。

洋房最大面積3766方呎

由車庫乘升降機到達地面一層，為客飯廳樓層，兩者分別置於升降機左右兩邊，間隔涇渭分明。飯廳望後園，放置一張圓形餐桌，天花的大型吊燈裝潢華麗，配合豪宅氣派。

飯廳旁為半開放式廚房，並以電動玻璃門作分隔，煮食時可按掣關上玻璃門，防止油煙四散；若不煮食可打開玻璃門，令飯廳更覺闊落，而廚房側便是工人套房。廚房配備一系列名牌家電及爐具，例如Miele炒鑊氣體煮食爐、雙頭氣體煮食爐、燒烤爐、保溫櫃、酒櫃等。浴室則配備Roca或KOHLER電動坐廁等，配套或視乎不同單位有別。客廳面積400方呎，等同坊間一個標準兩房單位的面積。客廳放置的一組淺色梳化，高雅舒適，而落地玻璃亦把天然光線引進室內，令室內感覺溫暖。

半開放式廚房電動玻璃門分隔

住戶亦可透過落地玻璃趟門直達平台花園，花園設有私人泳池。示範洋房內，設計師特別加裝升降台板，升起台板後可把泳池藏起，上面可擺放家俬，增加花園實用性，戶主有需要時可把台板降低，即可暢泳。沿客廳旁的樓梯或乘升降機到達單位1樓，設兩個套房，細房望山景，但空間足以把牀放於中央，可三邊上落牀，並外連露台；景觀較開揚的大房則不設露台。

再上一層為2樓，設計師改裝成主人專區，原則向山的睡房改作衣帽間，讓戶主可擺放大量衣物手袋；向海方向則是主人寢區，連特大露台，戶主可隨時呼吸室外新鮮空氣，白天可遠眺維港海景，晚上可觀賞萬家燈火的景致。

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