活化工廈「雲之端」呎價7000元起

被問及為何在工商市况欠佳下推售雲之端，陳文輝回應指，發展商當然希望「低買高賣」，但市場上仍有需求，加上政府已放寬工廈單位可作五類非工業用途（即可作藝術工作室、影音錄製辦公室、設計及媒體製作辦公室、特定創意產業辦公室，以及研究所、設計及發展中心），而他則希望貨如輪轉，故選擇現時推售項目。

投資額約5億 項目累沽60伙

他又指雲之端定價較原先計劃調低20%，若不是疫情，項目每方呎售價貴2000元或以上。他又透露，整個項目投資額約4億至5億元，包括300萬元的宣傳費，若項目悉數出售，預計可套現逾6億元。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，項目累積推出約70伙，暫沽出60個單位，並以用家主導。中原（工商舖）工商部董事郭楚華指，雲之端最大手的買家，購入19樓全層，全層面積2807方呎，成交價約2608.8萬元，平均呎價約9,294元；另最高成交呎價單位則是18樓03室，面積305方呎，成交價302萬元，平均呎價9908元。

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