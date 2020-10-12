經濟
發展商訪問

香港地產

活化工廈「雲之端」呎價7000元起

【明報專訊】繼2018年推售元朗虹方後，事隔兩年，星星地產（1560）再度推售活化工廈項目，位於大角嘴的「The Cloud雲之端」，樓花期約一年。星星地產主席陳文輝表示，項目首推55伙，呎價由7000元起，建築面積108方呎單位，入場費約70餘萬元，首推單位已悉數售出，並已加價加推，加幅約2%至5%。資料顯示，項目位於通州街111號，共233個單位，標準單位建築面積約由100至460方呎，另設全層特色單位，建築面積2,807方呎。發展商與香港電訊（HKT）合作，為單位提供5G流動通訊及10Gbps寬頻。

被問及為何在工商市况欠佳下推售雲之端，陳文輝回應指，發展商當然希望「低買高賣」，但市場上仍有需求，加上政府已放寬工廈單位可作五類非工業用途（即可作藝術工作室、影音錄製辦公室、設計及媒體製作辦公室、特定創意產業辦公室，以及研究所、設計及發展中心），而他則希望貨如輪轉，故選擇現時推售項目。

投資額約5億 項目累沽60伙

他又指雲之端定價較原先計劃調低20%，若不是疫情，項目每方呎售價貴2000元或以上。他又透露，整個項目投資額約4億至5億元，包括300萬元的宣傳費，若項目悉數出售，預計可套現逾6億元。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，項目累積推出約70伙，暫沽出60個單位，並以用家主導。中原（工商舖）工商部董事郭楚華指，雲之端最大手的買家，購入19樓全層，全層面積2807方呎，成交價約2608.8萬元，平均呎價約9,294元；另最高成交呎價單位則是18樓03室，面積305方呎，成交價302萬元，平均呎價9908元。

[發展商訪問]

相關字詞﹕郭楚華 中原(工商舖) The Cloud雲之端 星星地產

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