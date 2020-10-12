星星地產攻住宅 元朗項目投資額20億

星星地產主席陳文輝接受本報訪問時表示，集團一直有意作住宅發展，過去積極物色發展機會，如競投中小型官地，但未能成功中標。他直言，住宅是主流，需求較大，現時做價未見太大跌幅，相信與供應有關，惟住宅發展資金較龐大，就以元朗宏業西街項目為例，投資額達20億元，較過去旗下工商物業發展，投資額約10億元或以下多出一倍。他希望，集團的住宅及工商物業業務比例，能較為平均分配。

料每呎補價逾3000元

對於近年不少發展商變陣積極併購舊樓增加土儲，陳氏稱暫不考慮，因併購所花費時間較長。陳氏又透露，宏業西街住宅項目是集團首個住宅項目，目前已拆樓，並已就向政府申請補地價，期望今年底至明年初能完成有關手續，預計補地價金額約5億至6億元、即每方呎補價逾3000元，最快明年年底以樓花形式推售。

主打330呎1房戶 佔項目逾半

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，宏業西街項目涉約300伙，主打實用330方呎的1房戶，佔逾50%，實用220至250方呎的開放式戶佔約10%，餘下則屬2房至3房連套房單位。資料顯示，宏業西街21號前身為FedEx World Service Center，星星地產2016年底以約3.4億元購入，早前已獲城規會通過住宅申請，將重建1幢商住物業，提供約300伙，涉約15萬方呎樓面。

除了宏業西街住宅項目外，星星地產尚有一個位於觀塘偉業街107號商廈項目，前為工廈新昌中心，項目已獲城規會批准作商廈發展，現正處理地契及相關事宜，擬明年中向政府作補價申請。展望後市發展，陳文輝坦言，本港樓市已調整近一年，工商物業已跌10%至20%，商舖更跌40%，認為「疫情總會過去，市場反彈是必然」，但他不敢斷言反彈速度有多快，並指不排除疫苗出現後，市况或會有轉機。

明報記者 甘潔瑩

[發展商訪問]