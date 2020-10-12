新盤搶客 沙田第一城周末冰封

嘉湖複式1280萬沽 今年屋苑新高

市場氣氛向好，連帶大型屋苑亦出現大額成交。天水圍嘉湖山莊新近有特色戶以今年新高價沽出。祥益地產營業經理蕭嘉偉指，嘉湖山莊麗湖居4座一個頂層複式單位，實用面積1280方呎，採複式設計，屬4房間隔，連461方呎天台。原業主今年7月以1480萬元放盤，經過數度下調叫價後，最終以1280萬元沽出，實呎1萬元，成交價為屋苑今年新高。買家為區內分支客，並以首置身分入市。原業主1996以416.7萬元一手購入單位，持貨約24年，帳面獲利863.3萬元，物業升值約2倍。

另一大型屋苑荔枝角美孚新邨，新近亦有4房大單位以1470萬元沽出。美聯高級區域營業董事吳志輝指，美孚新邨8期百老匯街102號高層B室，實用面積1112方呎，屬4房間隔，外望荔枝角公園，以1470萬元成交，實呎13,219元。原業主早於1982年12月以68萬元購入，持貨38年，帳面獲利1402萬元，物業升值逾20倍。該屋苑本月至今暫錄5宗成交，平均實呎13,903元。

太古城極低層2房實呎低見1.6萬

港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城最新有極低層2房單位以實呎1.6萬元成交，為屋苑近期呎價低位。中原分行副區域營業董事趙鴻運表示，市場新近錄得的成交位於太古城耀星閣極低層H室，實用面積591方呎，屬2房間隔，附有雅致裝修，望街景。單位原業主早於去年10月以1200萬元放盤，期後曾下調叫價，新近以950萬元成交，即累減250萬元或21%，實呎16,074元，呎價為屋苑近期低位。原業主2010年11月以538萬元購入，持貨10年，帳面獲利412萬元或77%。事實上，太古城本月至今暫錄得12宗成交，成交量佔上月全月35宗的34%，平均實呎19,132元。