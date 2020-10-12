經濟

香港地產

新盤搶客 沙田第一城周末冰封

【明報專訊】新盤搶佔市場焦點，周末十大屋苑二手成交量仍錄雙位數水平。據中原與美聯統計，十大屋苑本周末同錄約12宗二手成交，雖較上周末下跌約3宗或20%，但就連續10個周末企穩雙位成交宗數。其中天水圍嘉湖山莊錄得4宗二手成交，為周末交投量最高的屋苑；值得留意，受大圍新盤影響，以往不乏成交的同區沙田第一城更陷入冰封，周末錄得「零」成交。

嘉湖複式1280萬沽 今年屋苑新高

市場氣氛向好，連帶大型屋苑亦出現大額成交。天水圍嘉湖山莊新近有特色戶以今年新高價沽出。祥益地產營業經理蕭嘉偉指，嘉湖山莊麗湖居4座一個頂層複式單位，實用面積1280方呎，採複式設計，屬4房間隔，連461方呎天台。原業主今年7月以1480萬元放盤，經過數度下調叫價後，最終以1280萬元沽出，實呎1萬元，成交價為屋苑今年新高。買家為區內分支客，並以首置身分入市。原業主1996以416.7萬元一手購入單位，持貨約24年，帳面獲利863.3萬元，物業升值約2倍。

另一大型屋苑荔枝角美孚新邨，新近亦有4房大單位以1470萬元沽出。美聯高級區域營業董事吳志輝指，美孚新邨8期百老匯街102號高層B室，實用面積1112方呎，屬4房間隔，外望荔枝角公園，以1470萬元成交，實呎13,219元。原業主早於1982年12月以68萬元購入，持貨38年，帳面獲利1402萬元，物業升值逾20倍。該屋苑本月至今暫錄5宗成交，平均實呎13,903元。

太古城極低層2房實呎低見1.6萬

港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城最新有極低層2房單位以實呎1.6萬元成交，為屋苑近期呎價低位。中原分行副區域營業董事趙鴻運表示，市場新近錄得的成交位於太古城耀星閣極低層H室，實用面積591方呎，屬2房間隔，附有雅致裝修，望街景。單位原業主早於去年10月以1200萬元放盤，期後曾下調叫價，新近以950萬元成交，即累減250萬元或21%，實呎16,074元，呎價為屋苑近期低位。原業主2010年11月以538萬元購入，持貨10年，帳面獲利412萬元或77%。事實上，太古城本月至今暫錄得12宗成交，成交量佔上月全月35宗的34%，平均實呎19,132元。

上 / 下一篇新聞

畢馬威：第二上市潮暫歇 獨角獸料接力 中概股佔港集資額近半 短期再無「巨無霸」
畢馬威：第二上市潮暫歇 獨角獸料接力 中概股佔港集資額近半 短期再無「巨無霸」
中概股倘遭美退市 港處理機制不明朗
中概股倘遭美退市 港處理機制不明朗
國務院發文件 倡深圳試辦CDR
國務院發文件 倡深圳試辦CDR
全球封關 私人飛機生意飈4倍 AERO LINK商ABS融資買機
全球封關 私人飛機生意飈4倍 AERO LINK商ABS融資買機
招商局阿里螞蟻 展全面戰略合作
招商局阿里螞蟻 展全面戰略合作
高銀金融配股 擬籌13.84億
高銀金融配股 擬籌13.84億
房地產協會：應棄高地價政策 仲量聯行：樓價下跌非壞事
房地產協會：應棄高地價政策 仲量聯行：樓價下跌非壞事
瑞銀盧彩雲：息口低需求大 港樓價短期穩中有升
瑞銀盧彩雲：息口低需求大 港樓價短期穩中有升
黃志輝：需多一個將軍澳 非一個太古城
黃志輝：需多一個將軍澳 非一個太古城
卓悅擬拓展金融業務 東亞前高層任董事 公司不回應
卓悅擬拓展金融業務 東亞前高層任董事 公司不回應
卓悅創辦人葉俊亨夫婦 接連賣產
卓悅創辦人葉俊亨夫婦 接連賣產
和泓服務收購貴州物管公司51%
和泓服務收購貴州物管公司51%
口水皮膚採樣 自行健康篩查
口水皮膚採樣 自行健康篩查
研發晶片檢測器 同時檢測5種病
研發晶片檢測器 同時檢測5種病
張兆聰：博美國合法化 小注大麻股
張兆聰：博美國合法化 小注大麻股
李澄幸：投資ETF 留意收費可嚴重影響表現
李澄幸：投資ETF 留意收費可嚴重影響表現
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美團試頂 留意購證17141
金子：美團試頂 留意購證17141
張兆聰：短炒落後股吉利海螺
張兆聰：短炒落後股吉利海螺
蔡金強：普京大帝 轅門射戟
蔡金強：普京大帝 轅門射戟
陳大為：美國經濟沙盤推演（上）
陳大為：美國經濟沙盤推演（上）
謝偉銓：推動環保減音窗 共建健康城市
謝偉銓：推動環保減音窗 共建健康城市
iBond以外高息投資
iBond以外高息投資
沈永年：唐家灣熱賣 仍有升值空間
沈永年：唐家灣熱賣 仍有升值空間
陸振輝：善待自己 知足常樂
陸振輝：善待自己 知足常樂
趙海珠：美元未來12月或跌7%
趙海珠：美元未來12月或跌7%
謝紹榮：iBond可攻可守 可長可短
謝紹榮：iBond可攻可守 可長可短
黃德几：友邦內地業務增長潛力佳
黃德几：友邦內地業務增長潛力佳
陸振球：施政報告應探討共享汽車
陸振球：施政報告應探討共享汽車
陸振球：搞大iBond一舉數得
陸振球：搞大iBond一舉數得
林少陽：巿場風險胃納佳 破頂機會高
林少陽：巿場風險胃納佳 破頂機會高
技術取勝：潤地處升軌之上
技術取勝：潤地處升軌之上
李聲揚：12碼策略看投資
李聲揚：12碼策略看投資
潘迪藍：資金流入中國債市 推升人民幣
潘迪藍：資金流入中國債市 推升人民幣
蘇沛豐：今年冬天或較冷 留意波司登
蘇沛豐：今年冬天或較冷 留意波司登
李順威：美股利好因素實佔主導
李順威：美股利好因素實佔主導
匯豐推手機開立投資戶口服務
匯豐推手機開立投資戶口服務
富衛員工拍宣傳片 臥虎藏龍
富衛員工拍宣傳片 臥虎藏龍
劉思明：京東滔搏走勢改善
劉思明：京東滔搏走勢改善
何啟聰：股價持續強勢 美團購24752
何啟聰：股價持續強勢 美團購24752
瑞銀亞洲：螞蟻上市利股價 阿里Call 26881
瑞銀亞洲：螞蟻上市利股價 阿里Call 26881
摩根大通亞洲：蘋果發布新iPhone 納指購10147
摩根大通亞洲：蘋果發布新iPhone 納指購10147
周顯：做債主變相做老闆 免卻不少麻煩
周顯：做債主變相做老闆 免卻不少麻煩
何國良：留意五中全會有何投資啟示
何國良：留意五中全會有何投資啟示
何濼生：延長白居二禁售期不智
何濼生：延長白居二禁售期不智
王弼：道指近期小勝納指 似換馬價值股
王弼：道指近期小勝納指 似換馬價值股
曾淵滄：美國封殺乃自損不用怕
曾淵滄：美國封殺乃自損不用怕
湯文亮：九成半按揭未必會令樓價升
湯文亮：九成半按揭未必會令樓價升
陳永傑：港樓抗疫力比港股強
陳永傑：港樓抗疫力比港股強
廖偉強：第4季新盤排山倒海
廖偉強：第4季新盤排山倒海
布少明：新盤戰升溫 「預熱」小陽春
布少明：新盤戰升溫 「預熱」小陽春
李志成：黃金第4季 新盤熱上加熱
李志成：黃金第4季 新盤熱上加熱
柏傲莊I兩日收逾7000票 挑戰今年票王 擬加價加推 周末一手市場沽約百伙
柏傲莊I兩日收逾7000票 挑戰今年票王 擬加價加推 周末一手市場沽約百伙
教師租住弦海迷你戶 預繳一年租涉逾10萬
教師租住弦海迷你戶 預繳一年租涉逾10萬
星星地產攻住宅 元朗項目投資額20億
星星地產攻住宅 元朗項目投資額20億
活化工廈「雲之端」呎價7000元起
活化工廈「雲之端」呎價7000元起
飛鵝山道三號居高臨下賞美景
飛鵝山道三號居高臨下賞美景
海逸上月2年最旺 呎價守1.9萬
海逸上月2年最旺 呎價守1.9萬
買日圓避險 不宜揸過年
買日圓避險 不宜揸過年