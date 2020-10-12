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柏傲莊I兩日收逾7000票 挑戰今年票王 擬加價加推 周末一手市場沽約百伙

【明報專訊】市場焦點大盤、新世界（0017）及港鐵（0066）發展的大圍站上蓋柏傲莊I，自上周五以折實平均實呎1.89萬元首推180伙後，周末兩日開放示範單位吸引大批準買家排隊參觀，人龍更擠滿商場。發展商昨晚公布過去兩日截至昨晚9時已累收逾7000票，以每張本票10萬元計，意味市場凍資7億元，有力挑戰今年新盤票王寶座。

明報記者 張允亭

市場預計，以柏傲莊I首輪收票速度，料將繼新地（0016）天水圍Wetland Season Park2期、長實（1113）將軍澳SEA TO SKY後，成為今年疫情下收破萬票的新盤，更有力榮登今年新盤票王寶座。 發展商昨晚公布，周末兩日已接獲逾7000個認購登記，按首批推出的180伙計，超額認購逾38倍。柏傲莊I自上周六首度開放位於荃灣愉景新城的示範單位予公眾參觀後，隨即出現排隊人龍，準買家與經紀的人龍擠滿展銷廳外，並伸延至商場室外及行人天橋，場面相當墟冚。昨日原定開放示範單位時間為早上11時至晚上8時，惟輪候人數眾多，三節時段共1800個參觀名額已爆滿，故發展商於早上11時半，即開放參觀後半小時便宣布「截龍」，「龍尾」有告示牌指預計等候8小時。

鄭志剛：項目成集團代表作

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，市場反應熾熱，證明市民對這類罕有樓盤需求殷切，柏傲莊以莊園生活、綠化健康為主題，將成新世界的代表作，長遠看好後市。新世界營業及市務部總監黃浩賢表示項目擬周內加價加推。他續指現時入票準買家以家庭客為主，亦有投資者，客源遍佈港、九及新界，屬「世界盤」。

有別於以往於展銷廳內進行入票程序，發展商更於商場地下加設登記處，以作分流及應付準買家需要，讓不需參觀示範單位而直接入票的準買家可省卻排隊時間，惟昨午該登記處亦同樣出現人龍，並排至商場外。為控制人群及場面，商場亦出動大量保安及工作人員以維持秩序，同時提醒現場人士勿多於4人一組聚集。

商場加設登記處予不參觀示位者入票

綜合市場消息， 周末新盤市場累錄約100宗成交，較對上一個周末的33宗增加2倍。當中，上周六進行新一輪銷售的將軍澳日出康城SEA TO SKY，最終沽出60伙，佔周末交投量六成，項目至今亦已累沽逾900伙。同區會德豐地產MALIBU昨日亦重推6伙，並獲47組買家到場登記，最終全數沽清，套現逾6900萬元，項目累沽1593伙，佔可售1600伙逾99.5%，套現逾149.4億元。另外，上季入伙的新地屯門御半山，上周六以現樓形式推售22伙餘貨單位，當中18伙以價單形式出售、及4個特色單位以招標形式推售，最終於周末兩日共沽8伙。此外，內房萊蒙（3688）及俊和合作發展的何文田窩打老道新盤128 WATERLOO，上周五作首輪銷售，連同周末沽出的2伙計，至今共售出6伙。

相關字詞﹕新世界 柏傲莊I 一手市場 新盤

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