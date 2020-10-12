李志成：黃金第4季 新盤熱上加熱

新居屋四個項目共涉及逾7000伙，項目之中僅鑽石山項目位於市區，較具吸引力，提供大單位的沙田項目亦料受家庭客歡迎，而粉嶺項目位置相對較偏遠，吸引力略為遜色，加上疫情下部分買家入市較審慎，相信對居屋申請有影響。縱然如此，申請量仍是2014年復售居屋以來的第三高，可見市民置業需求熾熱。新居屋爭崩頭，約33人爭一伙，申請者抽中機會不高，相信不少準買家將改為在二手細價私樓或居二市場尋覓筍盤上車，預計將帶動對這類單位交投。居屋供應短缺，政府宜加大力度覓地建屋，以助市民解決置業燃眉之急。

踏入黃金10月，發展商加快推售步伐。根據地政總署資料顯示，今年9月份共有5個住宅項目獲批預售樓花同意書，共涉2412伙，按月大幅增加約3.35倍，並創22個月新高。上月獲批預售樓花單位數目急增，主要來自新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊I、II期，兩期共涉2198伙，佔上月批出2412伙預售的91%。值得留意，部分項目近乎「一批即推」，當中旺角傲寓已於本月初推出市場，而大型矚目新盤柏傲莊I日前開價，以貼近二手市場價錢登場，甚具競爭力，兼開放示範位，旋即成為市場焦點，勢將獲大批購買力追捧，預計短期將凍結不少地區二手購買力。倘若疫情保持穩定，將帶動一手交投旺上加旺，在一手熱潮帶動下，市場氣氛升溫，二手亦預計穩定向好，整體交投預計將錄理想成績。

香港置業行政總裁

[李志成]