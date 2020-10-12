布少明：新盤戰升溫 「預熱」小陽春

個人認為，隨着近期不少新盤「摩拳擦掌」競相爭推，當中不乏全城矚目的大型項目，假如全部順利悉數推售，不排除全月一手成交量錄得約2000伙，按月倍增，預期第4季一手住宅銷售或錄得6000伙，較去年第四季約3067伙升近1倍。其實新盤「百家爭鳴」致交投暢旺，往往亦帶動其後二手樓市表現。翻查過往資料，政府於2016年底為樓市「加辣」，一度令樓市陷入「冰封」，惟在2017年農曆新年前，有大型矚目新盤推售並錄得理想反應，其後樓市在該年春節前後出現小陽春，樓價亦止跌回升。另一例子是2018年下半年，其時香港樓市一度受中美貿戰影響而表現平平，但是隨着年底觀塘區大型新盤應市，即時燃起樓市火熱氣氛。

近期新盤氣氛漸入佳境，促使私人住宅落成量繼續追落後。根據差餉物業估價署資料，今年首8個月累積落成量13076伙，較去年同期增逾1倍，單計8月份亦有1622伙落成，按月勁升約18.5倍，但若對比全年預測的20854伙，只達標約63%，供不應求的情况仍難以改善。

簡單而言，根據經濟學定論，物品價格往往因供求而定，物業市場當然亦不例外。按照目前情况，如果樓市新增供應持續短缺，那麼樓價難免居高不下，這是不爭事實。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]