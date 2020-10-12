廖偉強：第4季新盤排山倒海

「低息口、低疫情、低價格」就是目前最佳入市的好條件，美國聯儲局明言未來的3年都不會加息，會維持目前的息口，相信香港大致上都會跟隨，在未來的幾年都沒有加息的條件。疫情方面，內地及澳門已經全面受到控制，香港這邊亦開始大為改善，各行各業都有機會漸漸好起來，通關的希望亦在眼前，當人流及物流打通之後，香港的經濟就會好起來。經過這兩年的社會運動及新冠病毒所影響，各行各業都受到重創，有些僱主遭受經濟壓力，可能需要將資產套現，以解決生意上的困境。

最壞時間估計已過

今年首三季，新盤的銷售量相對偏低，累積宗數只有大約1萬宗，如果按這個數字平均推算，今年新盤的銷售成績將會是自2013年以來的新低；但筆者相信在第四季發展商將會全力出擊，有量數的單一項目新盤亦會增加，相信會追回不少新盤銷量數字，估計全年新盤交投有機會達到1.5萬宗。既然最壞的時間估計已經過去，就是用家及投資者出擊的時候，價格上升與下跌的原理很簡單，就是信心指標條件的出現，這個道理筆者相信是萬試萬靈的。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]