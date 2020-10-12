陳永傑：港樓抗疫力比港股強

英美同現樓強股弱情况

不過，樓強股弱並非單獨在香港出現，英國及美國亦有類似情况。疫症橫行世界之內無可避免，但今年頭9個月英國及美國樓價表現堅挺，英國樓價上升5.7%，美國則有2%升幅。股市方面，英國富時指數9個月下跌27%；美國三大股市指數納指及標指逆市上升24%及4%，並曾再上破歷史高峰，但道指卻比去年底下跌2%，距離歷史高位尚差逾6%之遙。從美國、英國及香港樓市及股市作比較，許多人都說這三個地方的樓價都被喻為高處不勝寒，事實上住屋的確能夠起到防範疫症之效，又有居住的重大實用功能，所以，樓價儘管不廉宜，亦不乏捧場客。住宅物業是限量供應的實物投資工具，不會像印刷投資產品可以無限量供應。縱然住屋是「不動產」，仍然繼續大受歡迎。

股票有走位靈活優勢，又能夠長揸短炒，但存在大量供應缺點，又有上市公司質素良莠不齊的問題，並非每一隻股票都值得作為長線投資對象。股票對於市場的政治經濟疫症反應比較敏感，更難滿足部分投資者的要求。凡有突如其來的事情發生，股市波動來得又大又快，回復平靜需要比較長的時間，絕不稀奇。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]