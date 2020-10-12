曾淵滄：美國封殺乃自損不用怕

從9月初開始，美股就反覆下跌近3個星期，開始的時候，更是以科技股小股災起步，投資者在美國大選投票日的前兩個月開始擔心股市出現黑天鵝，擔心特朗普在選情落後的情况之下會鋌而走險。特朗普是一名賭徒，敢冒險，這一次他之所以能3天就出院，是否真的康復，也許只有他與他的主診醫生才知道，他的主診醫生說特朗普已無病徵，實際上，許多確診的人都無病徵，因此無病徵不等於真正康復，他之所以能出院是他自己要求出院！

特朗普急於出院 寧當肺炎藥白老鼠

當然，以白宮的設備而言，絕對不會比軍方醫院差。出院住在白宮與住在醫院並沒有多大分別。但是，住在白宮在形勢上是需要的，近一段日子，民主黨主力攻擊特朗普的兩個要點：一是指特朗普抗疫不力，二是指特朗普煽動種族主義，因此，特朗普有必要盡快讓所有的美國人看到他「復蘇」了。因此離開醫院回到白宮是必要的，特朗普之所以住院3天就可以離開，除了他自己要求之外，另一個重要的原因是他主動要求試仍未正式獲得准用的新藥，他自己自願當白老鼠，可見他的冒險精神與急於醫好的心態。

侵傳要封殺支付寶微信支付

現在，特朗普如願以償，出院了，回到白宮，第一件事就是要告訴美國人，新冠肺炎一點也不可怕，不必害怕、恐慌，相信很快特朗普便會以總統行政命令，下令美國全面復工。啟動經濟發展，誰確診不妨試一試他試過的「特效藥」，這就是道指由跌500點變成倒升600點的理由。

與此同事，特朗普也會再度加強攻擊中國，喚起美國人仇視中國以爭取選票，他已經再一次指出這場疫情是來自中國，並指中國一定得付出沉重的代價。這暗示，貿易戰、科技戰和金融戰不會結束，也因此，除了正在進行中的對付華為、中興（0763）、中芯國際（0981）、微信、Tiktok封殺令外，美國傳媒也傳出特朗普要封殺支付寶及微信支付。

被封殺股票 不必太過擔心

當然，這些行動是做給選民看的，實際效果如何？打了才知道誰是最後勝利者。中美打了兩年的貿易戰，現在已經肯定美國是失敗的一方，日前副總統候選人辯論，民主黨的賀錦麗說「特朗普的貿易戰失敗了」，共和黨的彭斯無法否認，只能說「拜登打都沒打過」。如果賀錦麗再回應說「拜登不打必敗的戰」，相信彭斯就難以回應了。

不論是貿易戰、科技戰、金融戰，一定是殺敵一千、自損八百，甚至自損千二，因此，不必太過擔心正被封殺及將被封殺的股票。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]