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王弼 投資王道

投資策略

王弼：道指近期小勝納指 似換馬價值股

【明報專訊】過去一星期，美國總統特朗普「霸佔」了大量的新聞篇幅，總統候選人辯論大打爛仔交，然後身中新冠病毒，4天後奇蹟地出院，和民主黨的救市方案談判話唔嫁又嫁，美股大幅波動。10月2日星期五侵叔確診，令標普500指數曾跌至3300點水平，但只是兩個交易日標指已重上3430點，但當日收市前，侵叔說停止和民主黨談判救市方案，標指即大跌近3%，但一天後已收復失地，然後到上周五以3477點收市。

可以說，就算總統確診，救市方案談判破裂，都只是市場噪音，美股的主軸和支持，還是聯儲局無限QE，資產價格因為印鈔呈現通脹，還是行內那一句話：「印了這麼多錢，不買股票買什麼？」目前標普500指數跟9月初的歷史高位距離不足3%，納指則相差逾4%，留意道瓊斯指數未能於9月初創新高，其歷史高位仍是疫情前2月時見的29511點，9月（科技股大跌前）高位是29199點，上周五道指收28586點，兩者相差約2%。自9月初美股較大調整以來，本欄就多次提出資金有機會由估值瘋狂的科技股回歸價值型股票，目前情况尚不太明顯，但最近道指表現確實相對納指硬淨，值得繼續觀察確認。

聯儲狂印鈔 持現金實坐以待斃

雖然納指大調整後，幾大科技股尚未能收復失地，蘋果距離歷史高位15%、facebook14%、Tesla 20%、亞馬遜7%、谷歌13%、微軟7%，證明早前投資者不問價追上述股份是錯誤決定，我不是睇死這些股份不會重上高位，而是要等業績追上，不過巨型和成熟如蘋果，股價相對營業額的比率曾超過8倍，調整過後，目前仍達7.32倍，絕不便宜，限制了反彈空間。

在聯儲局瘋狂印鈔資產出現高通脹的情况下，實在不能只手持現金坐以待斃，但跟紅頂白高追熱門科技股卻有不少風險，因此價值型股份確實有一定吸引力，問題是要抵得住暫時捱價的心理壓力。

王弼的建議，是大家可以用Sell Put的方法來儲貨，例如以早前本欄提議的石油股ETF—XLE為例，Sell平價Put一周收約0.5至0.6美元，像上周二XLE突然跌1美元，投資者如果想接貨，當然可以什麼也不管，但不想接貨，則可把Put滾到下一周（有機會收到更多期權金，要看是否下移行使價）。

Sell Put石油股 收期權金儲貨

結果，上周五XLE收30.79美元，跟周二下跌前相若，意味期權金袋袋平安。要留意的是期油價格雖然有波動，但紐約期油上周五在近期屢次下試38美元後，卻迅速反彈回40美元樓上，主要是油組看見疫情反彈下又腳軟，不敢增產，另外雖有消息指岸上石油庫存增加，一度令油價下跌，但其實是不少交易商曾在負油價時把石油儲存在海上油輪，經過幾個月時間，海上石油逐漸被提回岸上儲存而已，石油需求仍然低企，也難以快速復蘇，但最艱難的時候也許已過，Sell Put石油股是不錯的等待方法。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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