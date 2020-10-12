經濟
何濼生 濼觀天下

投資策略

何濼生：延長白居二禁售期不智

【明報專訊】據公開大學編製的居屋公開價格指數計，自從2013年房委會推出白居二計劃以來至今年6月，居屋價格升幅達116%，大幅跑贏私樓，私樓在同期內的升幅僅約為51%而已。

居屋價格升幅大 反映白表購買力

「白居二」樓價飈升，反映白表人士的購買能力一點也不弱。白表人士本來正是合乎申請居屋的、理論上購買力較弱的一群。理論上補價後在公開市場交易的樓價，會比買家受收入與資產規限的白表人士参與的市場高得多。如今居屋價格升幅大大超越私樓價格升幅，怎麽可能由白表人士拉起？

首先，「有規限」市場的價格當然會低於公開市場的價格。目下的現象反映未補價居屋指數的升幅較私人住宅大，即居屋的折扣率收窄至愈來愈貼近市價。這現象除反映白表人士中，購買能力不弱的大有人在之外，也反映居屋定價折讓率高。

一般而言，綠表人士的購買力本應高於白表人士的購買力，原因是綠表人士不似白表申請人有入息及資產上的限制。但綠表人士多為原來公屋租戶，他們既然已有廉價公屋戶籍，申請居屋動機不太大。相反，白表申請人多為私營房屋租戶，他們多年來飽受租金壓力，申請居屋相對積極，也比公屋租戶更願意出較高價並徵家族成員的支特去買居屋。以去年計，「家庭申請者」中1.7萬份申請屬綠表，8.9萬份屬白表。可見居屋價格升幅跑贏私樓事出有因。

然而，居屋價格升幅對房委會的財政會產生負面的影響。首先，居屋業主補地價以便在公開市場賣得更好價的誘因不再。房委會將會失去補地價收入。其次，居屋價好將會吸引更多人要購入。房委會將面對更大壓力要提高供應並要提高折扣率。

賣家轉買私樓 催谷整體樓價

公大學者馬耀宗稱市民能以高價轉售未補價居屋，就更容易讓他們投入私人物業市場，爬上置業階梯。這分析準確，但亦意味對整體樓價會有催谷作用，卻對房委會收入毫無裨益。

近期由於公共房屋轉售得巨大經濟利益，引來不少要求引入或延長轉售等候期的聲音。對此筆者並不認同，認為延長等候期對任何人都沒有好處，只會造成浪費。最合理的做法反而是取消任何轉售等候期，甚至取消任何補地價要求，只要求單位只能轉售給收入和資產都符合資格購買居屋的人士。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

上 / 下一篇新聞

畢馬威：第二上市潮暫歇 獨角獸料接力 中概股佔港集資額近半 短期再無「巨無霸」
畢馬威：第二上市潮暫歇 獨角獸料接力 中概股佔港集資額近半 短期再無「巨無霸」
中概股倘遭美退市 港處理機制不明朗
中概股倘遭美退市 港處理機制不明朗
國務院發文件 倡深圳試辦CDR
國務院發文件 倡深圳試辦CDR
全球封關 私人飛機生意飈4倍 AERO LINK商ABS融資買機
全球封關 私人飛機生意飈4倍 AERO LINK商ABS融資買機
招商局阿里螞蟻 展全面戰略合作
招商局阿里螞蟻 展全面戰略合作
高銀金融配股 擬籌13.84億
高銀金融配股 擬籌13.84億
房地產協會：應棄高地價政策 仲量聯行：樓價下跌非壞事
房地產協會：應棄高地價政策 仲量聯行：樓價下跌非壞事
瑞銀盧彩雲：息口低需求大 港樓價短期穩中有升
瑞銀盧彩雲：息口低需求大 港樓價短期穩中有升
黃志輝：需多一個將軍澳 非一個太古城
黃志輝：需多一個將軍澳 非一個太古城
卓悅擬拓展金融業務 東亞前高層任董事 公司不回應
卓悅擬拓展金融業務 東亞前高層任董事 公司不回應
卓悅創辦人葉俊亨夫婦 接連賣產
卓悅創辦人葉俊亨夫婦 接連賣產
和泓服務收購貴州物管公司51%
和泓服務收購貴州物管公司51%
口水皮膚採樣 自行健康篩查
口水皮膚採樣 自行健康篩查
研發晶片檢測器 同時檢測5種病
研發晶片檢測器 同時檢測5種病
張兆聰：博美國合法化 小注大麻股
張兆聰：博美國合法化 小注大麻股
李澄幸：投資ETF 留意收費可嚴重影響表現
李澄幸：投資ETF 留意收費可嚴重影響表現
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美團試頂 留意購證17141
金子：美團試頂 留意購證17141
張兆聰：短炒落後股吉利海螺
張兆聰：短炒落後股吉利海螺
蔡金強：普京大帝 轅門射戟
蔡金強：普京大帝 轅門射戟
陳大為：美國經濟沙盤推演（上）
陳大為：美國經濟沙盤推演（上）
謝偉銓：推動環保減音窗 共建健康城市
謝偉銓：推動環保減音窗 共建健康城市
iBond以外高息投資
iBond以外高息投資
沈永年：唐家灣熱賣 仍有升值空間
沈永年：唐家灣熱賣 仍有升值空間
陸振輝：善待自己 知足常樂
陸振輝：善待自己 知足常樂
趙海珠：美元未來12月或跌7%
趙海珠：美元未來12月或跌7%
謝紹榮：iBond可攻可守 可長可短
謝紹榮：iBond可攻可守 可長可短
黃德几：友邦內地業務增長潛力佳
黃德几：友邦內地業務增長潛力佳
陸振球：施政報告應探討共享汽車
陸振球：施政報告應探討共享汽車
陸振球：搞大iBond一舉數得
陸振球：搞大iBond一舉數得
林少陽：巿場風險胃納佳 破頂機會高
林少陽：巿場風險胃納佳 破頂機會高
技術取勝：潤地處升軌之上
技術取勝：潤地處升軌之上
李聲揚：12碼策略看投資
李聲揚：12碼策略看投資
潘迪藍：資金流入中國債市 推升人民幣
潘迪藍：資金流入中國債市 推升人民幣
蘇沛豐：今年冬天或較冷 留意波司登
蘇沛豐：今年冬天或較冷 留意波司登
李順威：美股利好因素實佔主導
李順威：美股利好因素實佔主導
匯豐推手機開立投資戶口服務
匯豐推手機開立投資戶口服務
富衛員工拍宣傳片 臥虎藏龍
富衛員工拍宣傳片 臥虎藏龍
劉思明：京東滔搏走勢改善
劉思明：京東滔搏走勢改善
何啟聰：股價持續強勢 美團購24752
何啟聰：股價持續強勢 美團購24752
瑞銀亞洲：螞蟻上市利股價 阿里Call 26881
瑞銀亞洲：螞蟻上市利股價 阿里Call 26881
摩根大通亞洲：蘋果發布新iPhone 納指購10147
摩根大通亞洲：蘋果發布新iPhone 納指購10147
周顯：做債主變相做老闆 免卻不少麻煩
周顯：做債主變相做老闆 免卻不少麻煩
何國良：留意五中全會有何投資啟示
何國良：留意五中全會有何投資啟示
王弼：道指近期小勝納指 似換馬價值股
王弼：道指近期小勝納指 似換馬價值股
曾淵滄：美國封殺乃自損不用怕
曾淵滄：美國封殺乃自損不用怕
湯文亮：九成半按揭未必會令樓價升
湯文亮：九成半按揭未必會令樓價升
陳永傑：港樓抗疫力比港股強
陳永傑：港樓抗疫力比港股強
廖偉強：第4季新盤排山倒海
廖偉強：第4季新盤排山倒海
布少明：新盤戰升溫 「預熱」小陽春
布少明：新盤戰升溫 「預熱」小陽春
李志成：黃金第4季 新盤熱上加熱
李志成：黃金第4季 新盤熱上加熱
柏傲莊I兩日收逾7000票 挑戰今年票王 擬加價加推 周末一手市場沽約百伙
柏傲莊I兩日收逾7000票 挑戰今年票王 擬加價加推 周末一手市場沽約百伙
新盤搶客 沙田第一城周末冰封
新盤搶客 沙田第一城周末冰封
教師租住弦海迷你戶 預繳一年租涉逾10萬
教師租住弦海迷你戶 預繳一年租涉逾10萬
星星地產攻住宅 元朗項目投資額20億
星星地產攻住宅 元朗項目投資額20億
活化工廈「雲之端」呎價7000元起
活化工廈「雲之端」呎價7000元起
飛鵝山道三號居高臨下賞美景
飛鵝山道三號居高臨下賞美景
海逸上月2年最旺 呎價守1.9萬
海逸上月2年最旺 呎價守1.9萬
買日圓避險 不宜揸過年
買日圓避險 不宜揸過年