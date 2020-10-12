何濼生：延長白居二禁售期不智

居屋價格升幅大 反映白表購買力

「白居二」樓價飈升，反映白表人士的購買能力一點也不弱。白表人士本來正是合乎申請居屋的、理論上購買力較弱的一群。理論上補價後在公開市場交易的樓價，會比買家受收入與資產規限的白表人士参與的市場高得多。如今居屋價格升幅大大超越私樓價格升幅，怎麽可能由白表人士拉起？

首先，「有規限」市場的價格當然會低於公開市場的價格。目下的現象反映未補價居屋指數的升幅較私人住宅大，即居屋的折扣率收窄至愈來愈貼近市價。這現象除反映白表人士中，購買能力不弱的大有人在之外，也反映居屋定價折讓率高。

一般而言，綠表人士的購買力本應高於白表人士的購買力，原因是綠表人士不似白表申請人有入息及資產上的限制。但綠表人士多為原來公屋租戶，他們既然已有廉價公屋戶籍，申請居屋動機不太大。相反，白表申請人多為私營房屋租戶，他們多年來飽受租金壓力，申請居屋相對積極，也比公屋租戶更願意出較高價並徵家族成員的支特去買居屋。以去年計，「家庭申請者」中1.7萬份申請屬綠表，8.9萬份屬白表。可見居屋價格升幅跑贏私樓事出有因。

然而，居屋價格升幅對房委會的財政會產生負面的影響。首先，居屋業主補地價以便在公開市場賣得更好價的誘因不再。房委會將會失去補地價收入。其次，居屋價好將會吸引更多人要購入。房委會將面對更大壓力要提高供應並要提高折扣率。

賣家轉買私樓 催谷整體樓價

公大學者馬耀宗稱市民能以高價轉售未補價居屋，就更容易讓他們投入私人物業市場，爬上置業階梯。這分析準確，但亦意味對整體樓價會有催谷作用，卻對房委會收入毫無裨益。

近期由於公共房屋轉售得巨大經濟利益，引來不少要求引入或延長轉售等候期的聲音。對此筆者並不認同，認為延長等候期對任何人都沒有好處，只會造成浪費。最合理的做法反而是取消任何轉售等候期，甚至取消任何補地價要求，只要求單位只能轉售給收入和資產都符合資格購買居屋的人士。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]