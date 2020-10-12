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投資策略

何國良：留意五中全會有何投資啟示

【明報專訊】在沒有互聯互通的交易下，原本巿場相信將會渡過一個寧靜的交易周。但一個人的病情，卻成了市場上衝的藉口，只可以再嘆一句，怪事年年有，今年特別多。

世上太多不容易理解和掌握的事，筆者因而想，倒不如多花些時間去找出一些可預估性較高的合理趨勢吧！

在疫情管控措施效果的分別下，世界的兩端出現K線的發展。

世界走向K線兩端發展

在歐洲，由於再出現新一波感染個案的上升，各地政府在沒有其他選擇的情况下，只能上調防疫措施級別，以更嚴厲的措施嘗試再度控制疫情擴散。另一邊廂，中國內地可以在沒有疫情影響下渡過國慶長假期。

雖然還沒有最新的數字，但以前幾天的接待人數達到4.25億人次來看，經濟整體活動可以在這長假期中大致可以恢復這個預期，似乎應該實現了。從內地朋友轉發的照片可以體會到，不少主要的旅遊景點到處都是旅客。同時，他們亦趁機跟好久不見的親人朋友們聚一下。有餐廳用手機排號等位的系統，居然一頓晚餐排號也排到4000多號，怪不得友人形容，他們好像又過了一個農曆年假一樣。

內地旅遊火爆 港澳未受惠

國內旅遊火爆，但真正離開內地到別區的旅客並沒有立刻熱起來。訪澳的旅客人數約有13.9萬人次，比去年下跌86%。市場反應普遍認為是失望的。由於自9月23日起全國可以申辦旅澳簽證，因此推高了大家對澳門旅遊業恢復速度的期望。

不過，筆者更關心的是，在這健康碼安排下的經濟恢復措施，是否經得起考驗呢？如果節後，我們仍保持低，甚至零感染情况，這就可以說明我們利用有關安排跟病毒共存了，對日後的持續恢復各項經濟活動就更顯信心了，不會再前一步，退兩步。

在這個大局穩住的情况下，大家目光可以放得更長遠一點。將於10月底舉行的五中全會，會上的焦點將討論2021至2025年的第十四個五年計劃，為未來發展定調。如果從十三五規劃的成績表來看，無論在經濟增長，研發投入、科普普及、城鎮化比例、脫貧、養老保障、非石化能源佔比和其他環保指標都大致可以按計劃完成。因此，對未來5年所關注的各個發展層面，頓成投資者關注的項目。

擴大內需成未來重要增長點

在經濟增長方面，持續擴大內需仍是未來重要的增長點。有分析師認為，在過往未能真正有效提振消費，因此，未來5年如何䆁放消費者購買力取決於如何令他們能消費（收入分配制度），願消費（改善消費環境，提升產品）和敢消費（完善社保制度）。

另一個大方面，就是如何在經濟增長的同時，保持可持續發展的條件，非石化能源佔比又將會是5年計劃中一個明確的延續目標。所以，近期這方面相關的行業都紛紛動起來。不過，政府花了這麼多年的努力，這個佔比的改變仍然是緩慢的話，反映出純經濟誘因並不足以出現理想的轉變，因此跟投的讀者們就要特別留意這一點。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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