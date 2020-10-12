周顯：做債主變相做老闆 免卻不少麻煩

我認識很多大老闆，很想擁有生意，但又怕麻煩，於是，他們退而求其次，想出來的辦法，是借錢給這些小老闆們。當小老闆變成了債仔，其公司就等於是被債主所擁有，甚至其本人的身體，也是由該老闆所擁有，比受薪員工更要聽話……要知道，受薪員工受氣，大不了劈炮唔撈，但債仔想要脫離債主，唔通有錢還咩！

債仔比受薪員工更聽話

有一名老闆，午飯時喜歡一大桌人，朋友、員工、債仔，共坐一枱，他的名句是：「有乜嘢，在這裏講！這裏沒有秘密，專講秘密！」於是，追債呀、借錢呀、求情呀！全都在眾目睽睽之下去做，其尷尬可想而知，這名老闆的最大樂事就是見到這些人的尷尬樣子。

如果想擁有娛樂事業，找個娛樂大亨，借錢給他，便成了。你要結識哪個女明星都可以，如果想擁有高級餐廳，富豪食堂，借錢給他們就可以了，不必經營這麼麻煩，反正賺的錢，都是大半往了債主的口袋。

至於對方還不了錢，怎麼辦？不用怕，欠了這麼多年，利息又高，本利早已回來了，萬一真的很不幸，把抵押品收回來，怎麼辦？也不用怕，找另一個人接手，再借錢給他買，就可以了！這是永不完結的循環故事。

[周顯 投資二三事]