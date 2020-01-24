摩根大通亞洲：蘋果發布新iPhone 納指購10147

蘋果公司將於美國時間本月13日舉行發布會，市場普遍預期蘋果將於會上公布新手機的新功能及產品規格等詳情。如希望捕捉蘋果及相關科技股於發布會前後短線上落，除本港的蘋概股外，最近便多了一個新選擇，投資者可考慮以納斯達克100指數窩輪作部署。

蘋果公司目前為納斯達克100指數中最重磅的股份，佔比達13.16%，蘋果走勢對納指表現可謂舉足輕重，投資者可利用納指認股證部署蘋果公司等一籃子科技股。看好可參考納指購（10147），行使價13500點，實際槓桿約7倍，明年3月到期；看淡則可注意納指沽（10159），行使價9500點，實際槓桿近5倍，明年3月到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]