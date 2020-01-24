瑞銀亞洲：螞蟻上市利股價 阿里Call 26881

【明報專訊】港股踏入10月份由上個月的低位反彈，早前受壓的科技股今輪亦見反彈，當中龍頭股「ATM」亦再發力，較強者為阿里巴巴（9988），股價在巿場憧憬螞蟻集團上巿下，於上周五（10月9日）逆巿創出上巿新高293元，不過巿場報道指螞蟻仍未通過港交所（0388）的上巿聆訊，拖累股價倒跌收巿。投資者若憧憬阿里仍可受惠螞蟻上巿而再破頂挑戰300元的話，可留意CALL輪26881，行使價340元，2021年2月到期，有效槓桿約6.5倍。
不過宏觀巿場仍較多不明朗因素，若阿里從現水平回來，有機會造出「雙頂」的利淡形態。投資者若看淡或希望於高位對冲手上持股，可留意阿里PUT輪16977，行使價228.88元，2021年1月到期，有效槓桿約7.0倍。
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