何啟聰：股價持續強勢 美團購24752

美團（3690）上周五強勢持續，高位曾升逾4%至278.6元，與歷史高位280元相距不遠，不過及後有獲利盤出現，收市升逾1%，剛好位於270元水平。向上有待突破280元，支持上移至參考260元水平。美團逼近歷史新高，好倉因應股價強勢，上移至行使價在300元以上的認購證。看好可考慮美團認購證24752，行使價312.88元，2021年3月到期，實際槓桿約4.0倍。憂慮280元見阻力，看淡或可考慮美團認沽證25078，行使價228.88元，2021年2月到期，實際槓桿約3.9倍。

（本結構性產品並無抵押品）

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]