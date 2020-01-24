經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：股價持續強勢 美團購24752

【明報專訊】內地股市長假期後表現向好，不過北水回歸未見利好港股，恒指上周五高位曾升至24300點以上，但及後曾回套逾百點，收市跌逾70點，暫守24100點水平，不過連績兩日的低位均保持在24000點關口以上，該水平或逐步建立支持。若24000點逐步守穩，短線或觀望挑戰24500點水平的機會。

美團（3690）上周五強勢持續，高位曾升逾4%至278.6元，與歷史高位280元相距不遠，不過及後有獲利盤出現，收市升逾1%，剛好位於270元水平。向上有待突破280元，支持上移至參考260元水平。美團逼近歷史新高，好倉因應股價強勢，上移至行使價在300元以上的認購證。看好可考慮美團認購證24752，行使價312.88元，2021年3月到期，實際槓桿約4.0倍。憂慮280元見阻力，看淡或可考慮美團認沽證25078，行使價228.88元，2021年2月到期，實際槓桿約3.9倍。

（本結構性產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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